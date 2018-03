Hans Michelbach glaubt an stabile Regierung

"Ich habe mir keine Gedanken über einen ,Plan B‘ gemacht. Ich war mir sicher, dass die große Mehrheit der SPD-Mitglieder vernünftiger ist als viele ihrer Funktionäre", bewertet der heimische Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach das Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums für eine Große Koalition in Berlin positiv. "Aus Sicht der CSU kann ich nur sagen: Wir haben in diesem Koalitionsvertrag eine Menge Dinge durchsetzen können, die das Leben der Menschen in unserem Land verbessern werden."Was Michelbach noch zur Situation in der Hauptstadt sagt und wie die heimischen SPD-Vertreter über das Mitgliedervotum denken, erfahren Sie hier bei inFranken.de.