Große Benefizaktion für die Rennsteig-Region

Die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" lädt zum "Rennsteig-Fest der 1000 Herzen" am 18. März in die Rennsteighalle Steinbach am Wald ein. Am Sonntag, 18. März, ab 17 Uhr singen tanzen und musizieren einheimische Künstler, die weit über die Region hinaus bekannt sind, "gagenfrei" für notleidende Mitbürger der Rennsteig-Region.



Das "Rennsteig-Fest der 1000 Herzen" ist diesmal eine Benefizaktion speziell für die Rennsteig- Region. Denn wie überall in Deutschland und in Stadt und Landkreis Kronach gibt es auch in der Rennsteig-Region hilfsbedürftige Menschen. Gerhard Burkert-Mazur war im Jahr 2003, mit Ehefrau Herta Burkert- Mazur, der Initiator dieser mittlerweile außerordentlich erfolgreichen und segensreichen Benefizaktion von der inzwischen schon über 550 000 Euro an Spendengelder an hilfsbedürftige Menschen verteilt werden konnten.



Für notleidende Mitbürger

Jeder Cent der an die 1000 Herzen geht, wird wieder an notleidende Mitbürger weitergegeben. Es entstehen, dank ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer keinerlei Verwaltungskosten. Reich kann aber niemand durch eine milde Gabe von 1000 Herzen werden. Eine alleinstehende Person erhält 100 Euro und das nur einmalig in zwei Jahren und auf Antrag. Dieser Antrag wird von einer Kommission aus Sozialexperten genau geprüft und erst wenn Finanznot und Bedürftigkeit festgestellt wurde, kommt es zur Auszahlung.



Schon 5000 Einzelpersonen geholfen

So konnte in den vergangenen 15 Jahren über 5000 Einzelpersonen geholfen werden. Ob es für Heizmaterial war oder man vermeiden konnte, dass der Strom abgedreht wurde. Sogar einen Krankenbesuch in eine weiter entfernte Klinik konnte man schon ermöglichen oder Kindern einen Zuschuss zum Eigenanteil an einer Klassenfahrt gewähren.



Die Mitwirkenden

Das Rennsteig-Fest wird das dritte große Event am Rennsteig sein. Viele werden sich noch an bezaubernde Veranstaltungen wie den Musikanten-Stadl in Tettau oder an das Sommer-Open-Air in Teuschnitz erinnern. Nun lässt es 1000 Herzen erneut in der Rennsteigregion mit großen Künstlern krachen. Dabei sind Schlagersängerin Kristin Rempt aus Sonnefeld (Alpen- Grand- Prix Siegerin 2014), Stefan Hertel aus Haßlach/T., Theresa Müller aus Rothenkirchen, Startrompeter Holger Mück aus Buchbach (2001 Musikantenkönig mit Trompete in Achims Hitparade, MDR Fernsehen und Leiter des in ganz Deutschland gefragten Orchesters Holger Mück), Schlagersänger Ronny Söllner, Redwitz, Ballettschule Corinna Hufnagl, Reichenbach, Tanzschule Günther Gehde, Niederfüllbach, "Zwaa un Ane", Ebersdorf/L., Sängervereinigung "Edelweiß" Windheim, die Rennsteigspatzen, Solotrompeter Michael Ruß, Steinbach am Wald, Ballettschule Olga Engelmann, Kronach, die Theatergruppe Steinbach am Wald und der Musikverein Steinbach am Wald. Die Gemeinde Steinbach am Wald mit Bürgermeister Thomas Löffler stellt die Rennsteighalle kostenlos zur Verfügung.



Kartenvorverkauf ist ab sofort bei Blumen-Krischke, Steinbach am Wald, Telefon 09263/7955, bei Gemischtwaren-Fische, Steinbach am Wald, Telefon 09263/1281 oder bei 1000 Herzen Kronach, Telefon 09261/963052 oder 09261/3550.