Grandiose Musik zur Ehre Gottes

von HEIKE SCHÜLEIN

Ein einziger Genuss! Anders kann man die zweistündige tief

ergreifende musikalische Sternstunde von Sonntagabend nicht beschreiben.

Liebevoll und behutsam brachten "Die Stimmen der Berge" bei ihrem

Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Georg in Friesen zeitlose wunderschöne

Meilensteine der Kirchenliteratur im neuen musikalischen Kleid zum Klingen.

Glänzend meisterten sie dabei den Spagat, die Kostbarkeiten auf eine perfekt

für sie zugeschnittene Art zu präsentieren - authentisch und echt, dabei den

großen Werken aber trotzdem gerecht zu werden.



In der Tat haben die fünf hochkarätigen Gesangssolisten einen ganz eigenen

Stil - ein Sound querbeet von beliebten volkstümlichen Melodien und

Schlagererfolgen über bekannte Musical-Melodien und weltbekannte Evergreens

bis hin zu Gospel-Songs und festlicher sakraler Kirchenmusik. Letztere steht

im Mittelpunkt ihrer neuen Kirchentour durch ganz Deutschland, die am

Sonntag in Friesen ihren gefeierten Auftakt fand.



Stück für Stück entführten dabei die Tenöre Benjamin Grund,

Thomas A. Gruber und Stephan Schlögl, Bass Simon Käsbauer und Bariton Daniel Hinterberger ihr Publikum in eine andere Welt. Schon ab den ersten Tönen von "Heilig, heilig, heilig ist der Herr"

verstanden es die fünf sehr bodenständig und bescheiden auftretenden

Ausnahmesänger mit ihren glasklaren Stimmen zu fesseln und in den Bann zu

ziehen. Ob gemeinsam oder solo: Jede einzelne Darbietung bewies, wie

lebendig und ungemein frisch selbst teilweise Jahrhundertalte Kirchenmusik

klingen kann.



Mit unerhörter Stimmgewalt vom zarten Pianissimo bis zum die

ganze Kirche füllenden Forte - schufen die Gesangskünstler eine andächtige

Atmosphäre, der sich niemand entziehen konnte. Die atemberaubenden Stimmen

schwebten bis zum Kirchendach. So schön und beglückend kann festliche

Kirchenliteratur sein: In jedem Lied Klangfülle zum Niederknien, saubere

Intonation und stilistische Sicherheit zum Schwärmen!

Unverkennbar ist ihre fundierte Ausbildung als Sänger, waren doch alle Fünf in ihrer Schulzeit

Mitglieder der weltberühmten Regensburger Domspatzen. Kein Geringerer als

der Kirchenmusiker und frühere Domkapellmeister Georg Ratzinger - Bruder des

emeritierten Papstes Benedikt XVI - war ihrer Lehrer. Eine Zeit, an die man

sich, so der Tenor Benjamin Grund, sehr gerne zurückerinnere.



Wie ein roter Faden zog sich dann auch der Gottesglaube durch ihre

Liedtexte, die sehr viel positive Lebensfreude und Zuversicht vermittelten.

Die Arrangements waren voller Überraschungen. Es waren Stücke wie "Jesu

bleibe meine Freude", "Wie groß bist du", Schuberts und Bachs "Ave Maria"

sowie "Lobe den Herrn", die die Zuhörer packten und ihnen das Herz aufgehen

ließ. Sie singen es mit so viel Seele und Herzblut, dass den Publikum die

Tränen der Rührung in die Augen steigen - und die alles in der grandiosen

Akustik des Gotteshauses, wie geschaffen für klassische und festliche

Kirchenmusik: außergewöhnlich, sondergleichen, einmalig!

Ihr Können und Vielseitigkeit unterstrich vor allem ihr eindrucksvoller A-Capella-Gesang -

wie bei den erhebend-bewegenden Stücken "So nimm denn meine Hände" oder

"Wohin soll ich mich wenden?" - geradezu Balsam für Ohren und Seele!



Auch bei "Von guten Mächten wunderbar geborgen" stehen bei einem reduzierten

Arrangement ganz eindeutig die Stimmen im Vordergrund. Spätestens beim

Erklingen des Kirchenklassikers "Danke", bei dem wohl jeder Besucher

mitsang, spürte man in sich selbst ein warmes Glücksgefühl. Ein Gefühl der

Gemeinschaft und des Zusammenhalts machte sich breit. Ein ums andere Mal

bewiesen die sympathischen Publikumslieblinge, dass es selbst bei getragener

Musik nicht "todernst" zugehen muss. Vielmehr brachten sie zwischen den

Stücken mit Witz und einer gehörigen Portion Selbstironie das Publikum ein

ums andere Mal zum Lachen. Glänzend kamen auch ihre neuen

Eigenkompositionen "Drob´n auf dem Berg" sowie "Dankgebet am Gipfelkreuz"

an.



Verzaubert, weltentrückt, ergriffen: So fühlte sich das Publikum, das sich

mit Standing Ovations für einen wunderbaren Abend voller Tiefe bedankte.

Seinen offiziellen Abschluss fand dieser mit dem sehr poppig und eingängig

daherkommenden irischen Segenslied "Möge die Straße". Natürlich ließ man die

fünf Sympathieträger nicht ohne Zugaben ziehen. Den innig-ergreifenden

Schlusspunkt des Konzerts bildeten "Guten Abend, gut´ Nacht" sowie der

"Abendsegen" aus der Humperdinck-Oper "Hänsel und Gretel". Gerne erfüllten

die charismatischen Sänger beim anschließenden geselligen Beisammensein

Autogrammwünsche - immer mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen, so

wie schon den ganzen Abend über.



Die Gäste aus der gesamten oberfränkischen Region und darüber hinaus waren

eingangs vom Konzertveranstalter Rainer Ludwig sowie Kronachs Bürgermeister

Wolfgang Beiergrößlein willkommen geheißen worden. Beide freuten sich sehr

über den Tournee-Auftakt der Sänger in Friesen, was eine große Ehre

darstelle. Ein großer Dank ging an alle Helfer sowie insbesondere

Pfarrsekretärin Heidi Geiger. Pfarrer Sven Raube freute sich, solch große

Künstler auch in einer Dorfkirche erleben zu dürfen - und dies mittlerweile

seit zehn Jahren; gibt es doch die Kirchenkonzerte in Friesen seit nunmehr

bereits einem Jahrzehnt. "Eine echte Erfolgsgeschichte", würdigte er. Der

Musik sei der Schlüssel zu Gott und es seien Konzerte wie diese, die die

Menschen auf ihrem inneren Glaubensweg begleiteten. Und es geht weiter: Im

Herbst 2018 wird Angela Wiedl in der Pfarrkirche St. Georg zu Gast sein. Auf

vielfachen Wunsch wird dabei erneut der Männer-Gesangvereins 1857 Cäcilia

Friesen den musikalischen Rahmen bilden.



Konzert am Samstag in Kulmbach: Wer nicht genug von den "Stimmen der Bergen"

bekommen kann oder das Konzert am Sonntag verpasst hat, hat am kommenden

Samstagabend, 28. Oktober, in der Stadthalle in Kulmbach erneut die

Gelegenheit dazu. Beim Konzert werden insbesondere Titel ihrer aktuellen CD

"Italienische Sehnsucht" erklingen. Bei Vorlage der Eintrittskarte vom

Konzert in Friesen gewährt man dort 30 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.