"Glyphosat muss von den Äckern"

von RAINER GLISSNIK

Das Popcorn in der Kronacher Filmburg schmeckte

Grünen-Landeschefin Sigi Hagl und dem heimischen Bundestagskandidaten

Michael Eckstein, Beide konnten in der Kronacher Filmburg gentechnikfreies

Popcorn genießen. Letztlich ist auf unseren Lebensmitteln aber nicht zu

lesen, wenn gentechnische Inhaltsstoffe enthalten sein könnten. Nur wenn

diese ausdrücklich ohne Gentechnik sind könnte dies deutlich gemacht werden.



Wir alle müssten uns viel mehr Gedanken über den Zustand unserer Böden und

den Einsatz von Pflanzengiften machen, verlangte MdL Sigi Hagl,

Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen. "Wir sollten viel mehr über einen

achtsamen Umgang mit dem Boden nachdenken." Der Umschwung zu einer

nachhaltig und biologisch arbeitenden Landwirtschaft ist auf dem Vormarsch

und wohl nicht mehr aufzuhalten.



Vor der Diskussion hatten zahlreiche Interessierte in der Kronacher Filmburg

den Film "Code of Survival" von Bertram Verhaag gesehen. Heftig zeigte der

Film Folgen von Gentechnik und Gifteinsatz, aber auch Chancen durch

nachhaltige Landwirtschaft. Der Film sollte zum Nachdenken anregen, welche

Art von Landwirtschaft wir wollen, meinte die Vorsitzende des Bund

Naturschutz Kronach Elisabeth Hofmann.



"Ich bin Vollblutbauer", betonte Erwin Schwarz, der als, Kreisobmann des

Bayerischen Bauernverbands im Kreis Kronach konventionell arbeitende

Landwirte, aber auch Biobauern vertritt. Wie man ihn kennt vertrat er auch

in der "Höhle des Löwen" seine Positionen. Gerade in der Region stellten

viele Betriebe auf Biolandwirtschaft um. "Die Wahrheit liegt wie überall in

der Mitte", meinte er. Klar wandte er sich gegen Gentechnik: Im Landkreis

Kronach, in Bayern und in ganz Deutschland werden keine gentechnisch

veränderten Pflanzen angebaut, versicherte der Vertreter des Bauernverbands.

"Zum einen wollen es die Verbraucher nicht, zum anderen brauchen wir sie

nicht." Bei uns würden auch Pflanzenschutzmittel mit mehr Bedacht als in

Amerika angewendet. Auch werden in der Tierhaltung nicht viele Medikamente

angewendet. "Wenn die Haltungsform passt brauchen wir auch wenig

Medikamente."



"Ich bin überzeugter Biobauer seit 2008", erklärte Peter Heller aus

Unterrodach. Er würde eher aufhören als anders zu wirtschaften, sagte er.

Aber er verstehe auch seine konventionell arbeitenden Kollegen. In

Marktrodach werden mehr als 80 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaftet.

"Meine Devise ist: am besten mit wenig Fußabdrücken wieder diese Welt

verlassen." Da wurde schon viel erreicht.



Burkhardt Neubauer aus Windheim ist Biolandwirt seit 1988. Schon 1976 wurde

am elterlichen Hof begonnen die Chemie einzustellen. "Coburg und Kronach sind

sicher gentechnikfrei", sagte Michael Eckstein,

Bundestagskandidat von Bündnis 90/Grüne im Wahlkreis Coburg/Kronach, der die

Diskussion moderierte. Aber die Frage "Glyphosat" tauche immer wieder an den

Ständen der Grünen auf. "Wie ist es denn hier bei uns mit der Anwendung von

Glyphosat?"



"Ich halte das Glyphosat für mich als sicher", betonte BBB-Kreisobmann Erwin

Schwarz. Bei uns im Landkreis Kronach wird Glyphosat sehr sorgfältig und in

geringen Konzentrationen ausgebracht, erklärte er Diese geringen mengen

reichten bereits aus. Dies ermögliche etwa für den Maisanbau ein sauberes

Saatbeet. Dann werde bei anderen Pflanzenschutzmitteln gespart. Pflanzen

regulierten sich einfach nicht von selbst. Dies erfuhren heuer gerade die

Biobauern im Bereich Seibelsdorf angesichts starker Niederschläge. Schwarz

wies auf die manchmal außerordentlichen Herausforderungen der Biobauern hin.



Sicher würden hier in der Region keine gentechnisch veränderten Pflanzen

angebaut, aber es werde gentechnisch verändertes Futter gefüttert, meinte

Grünenchefin Sigi Hagl. Der Soja aus Südamerika sei meist

gentechnikverändert. "Glyphosat gehört von den Äckern und von unseren

Tellern", forderte sie. Es sei als "wahrscheinlich krebserregend"

eingestuft. Zwei amerikanische Bundesstaaten stuften dies bereits so ein.

Eindeutig sei, dass Glyphosat die Artenvielfalt zerstört. "Das ist

nachgewiesen. Es ist ein Artensterben wie wir es seit dem Aussterben der

Dinosaurier nie erlebt haben." Insgesamt gebe es bei uns 270

Ackerwildkräuter. Auf bayerischen Äckern gebe es aber nur noch fünf bis

sieben.



Ihm tue es im Herbst weh wenn er Felder sehe, die gespritzt wurden wo alles

absterbe, meinte Peter Heller. "Das tut mir als Landwirt wirklich weh." Auch

er führe manchmal einen harten Kampf gegen die Natur. Aber wir Menschen

müssten einfach mit der Natur leben. Für ihn sei es selbstverständlich dass

nirgends gentechnikfrei geschrieben werden müsse. "Es muss eigentlich drauf

stehen sobald etwas drin ist."



Untersuchungen in Jena zeigten, dass höhere Konzentrationen beim Ausbringen

von Glyphosat erbgutschädigend seien, warf Peter Witton ein. Wo immer

Glyphosat verwendet wurde sei in der Tier- und Menschenwelt diese

Erbgutschädigung aufgetreten.



Odette Eisenträger-Sarter mahnte die Verbraucher, für gesunde Lebensmittel

auch mehr zu bezahlen. Hier stimmte die Grünen-Landesvorsitzende Sigi Hagl

voll zu. Bauern bräuchten einen gerechten Lohn für ihre Arbeit.