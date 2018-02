Glosberg: Frau "biegt" von der B 85 in den Vorgarten ab

Erst eine Hauswand bremste eine etwa 70-jährige Frau aus dem Landkreis Kronach am Freitagmittag in Neuglosberg. Auf Höhe der Agip-Tankstelle kam sie mit ihrem VW auf der Bundesstraße 85 von Kronach kommend nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach die Seniorin den Gartenzaun eines Anwesens, setzte ihre Fahrt über eine Zufahrt und ein Rasenstück fort und wurde schließlich von einer Hauswand gebremst.



Der Airbag des VW löste aus. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei Kronach leicht verletzt von einem Rettungswagen in die Frankenwaldklinik gebracht. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen entfernt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.



Ursache noch unklar

Zur Unfallursache konnten die Beamten vor Ort noch keine Angaben machen. Alkoholeinfluss konnte jedoch ausgeschlossen werden. Auch Witterungseinflüsse spielten keine Rolle: Die Fahrbahn war trocken und nicht vereist.



Den Schaden am VW, am Zaun und am Haus schätzten die Polizisten spontan auf rund 25 000 Euro. Der Verkehrsfluss kam kurzzeitig ins Stocken, als Rettungs- und Abschleppwagen vor Ort waren. Gesperrt werden musste die B 85 aber nicht.