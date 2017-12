Glätte und Schnee fordern Schulbusse heraus

Die Kronacher Schulen meldeten teilweise erhebliche Verspätungen der Schulbusse. Viele Schüler, besonders aus dem nördlichen Landkreis, kamen heute erst zur zweiten Schulstunde an. Die Realschule II berichtete sogar, dass der Schulbus in Nordhalben ganz ausgefallen ist, da er den Berg nicht anfahren konnte. Auch in Wolfersgrün blieb ein Schulbus am Berg hängen. Außerdem kam die Müllabfuhr in Wellesberg den Berg vorwärts nicht hoch. Der Fahrer gab sich aber nicht geschlagen, zeigte sich kreativ und kämpfte sich mit seinem schweren Gefährt rückwärts die schmale Straße hoch.



Auch in Ludwigsstadt waren heute früh zwei Lkw in den Schneemassen festgehangen. Die Polizei meldete, dass bereits am Abend zuvor insgesamt sieben Laster auf den Räumdienst warten mussten.

In Kronach selbst ereigneten sich heute nur kleine Auffahr- und Glätteunfälle. Die Verkehrslage hat sich nun insgesamt aber deutlich beruhigt.