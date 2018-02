Gestohlenes Auto in Haßlach bei Teuschnitz zurückgelassen

Die Unbekannten hatten den knapp 13 Jahre alten Chrysler vom Typ Grand Voyager mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Landsberg am Lech (LL) im Verlauf der vergangenen Woche von einem Firmengelände in der Berliner Straße in Trebgast entwendet. Am Freitagvormittag entdeckten Passanten den verlassenen Wagen in Haßlach bei Teuschnitz. Die Diebe hatten das Fahrzeug im Zeitwert von geschätzten 1500 Euro mit eingeschlagener Seitenscheibe zurückgelassen.



Kriminalbeamte aus Bayreuth haben die Ermittlungen übernommen und fragen: Wem ist der graue Chrysler in den vergangenen Tagen aufgefallen? Wer kann zum Diebstahl des Wagens zwischen Donnerstag, 8. Februar, und Freitagmorgen, 16. Februar, vom Firmengelände in der Berliner Straße in Trebgast sachdienliche Angaben machen?



Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.