"Gemeinde noch recht gut davongekommen"

Der Planer Markus Albrecht vom Büro ivs gab vor der Auftragsvergabe entsprechenden Informationen zu der 310 Meter langen Strecke, welche zwischen drei und 4,50 Meter breit ist. Gleichzeitig mit der Baumaßnahme erneuert der Zweckverband Frankenwaldgruppe parallel zum Bach die Trinkwasserleitung. Nach seinen Worten sollte der letzte Abschnitt auch der einfachste der drei Abschnitte werden. Im Sommer soll dann die komplette Strecke asphaltiert werden. Vorgesehen ist nach Abschluss der Restarbeiten in den ersten beiden Abschnitten nach Ostern mit der neuen Maßnahme zu beginnen. Bürgermeisterin Susanne Grebner (SPD) meinte, dass man mit der Preisgestaltung, trotz voller Auftragsbücher der Firmen noch recht gut davongekommen sei.

Auch wird man nach dem Winter wieder Schadstellen im gesamten Gemeindegebiet reparieren müssen. Für die verschiedenen Straßenabschnitte (Deckensanierung), einzelne Schlaglöcher oder Schadstellen und das Erneuern von Deckschichten auf Brückenwerken wurde ein Jahresleistungsverzeichnis erstellt und an sechs Firmen versandt. Vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung wird die günstigste Firma, Schill und Geiger GmbH beauftragt.

Die einzelnen Maßnahmen werden vor Ort festgelegt, entsprechend wird sich auch der Betrag zwischen 40 000 und 80 000 Euro ergeben. Weiterhin sollen auch Kanalschäden behoben und damit der Fremdwassereintrag zurückgefahren werden. Die Firma Swietelsky-Faber GmbH erhielt den Auftrag für den Ortsteil in Effelter. Dort wird in geschlossener Bauweise der Kanal mit Inlinern versehen, die Kosten wurden mit 6248 Euro veranschlagt.

Ersetzt werden muss ein Salzstreuer für den Kommunaltraktor des Bauhofes. Den Zuschlag erhielt die Firma Kotschenreuther aus Neufang, zum Aufzahlungspreis von 8488 Euro. Stattgegeben wurde auch einem Antrag der Feuerwehr Wilhelmsthal, welche aufgrund des hohen Alters ihres bisherigen Mehrzweckfahrzeuges eine Ersatzbeschaffung beantragte. Zunächst wurde ein Zuwendungsantrag über die Beschaffung bei der Regierung von Oberfranken beschlossen.



Gemeinderatssplitter:



In der Gemeinde Wilhelmsthal soll in Roßlach eine Reithalle mit Pferdestall gebaut werden. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag von Cindy Weigelt einstimmig zu. Ebenfalls auf Zustimmung stießen ein Bauantrag von Thomas Pfadenhauer, der in Effelter einen Wintergarten auf der bestehenden Garage errichten möchte sowie ein Tekturplan von Peter Kraus zum Neubau eines Milchviehkaufstalles mit Güllegrube.



Im Zuge der "Förderoffensive Nordostbayern" sollen für die Alte Schule in Effelter, in Steinberg und in Hesselbach saniert werden. Dazu muss eine Kostenschätzung vorgelegt werden. Man beauftragte deshalb zwei Büros mit der Erstellung der Zuwendungsanträge.



Beauftragt wurde das Ingenieurbüro Weckel aus Bayreuth mit der Tragwerksplanung für die Turnhalle in Wilhelmsthal. Die Kosten belaufen sich auf 62 509 Euro.



Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg hat Stefan Bauer zum neuen Kommandanten gewählt. Er wurde, wie sein wiedergewählter Stellvertreter Christian Wachter, gemäß des Bayerischen Feuerwehrgesetzes vom Gemeinderat bestätigt.



Als neuer Feldgeschworener wurde Andreas Müller nach Abmarkungsgesetz zum weiteren Feldgeschorenen für den Gemeindeteil Steinberg und Eibenberg bestellt.

-