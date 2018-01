Ständela: Fröhliche Töne fürs neue Jahr

Es ist ein schöner Brauch, dass viele Musikkapellen aus dem Frankenwald an Silvester und am Neujahrstag die Bewohner mit klingenden Grüßen erfreuen. In Stockheim zogen die Musikanten bei fast frühlingshaften Temperaturen von Haus zu Haus und gaben jeweils ein zünftiges "Ständela" zum Besten. Trotz regnerischer Einlagen waren sie bei guter Laune. Zur Freude der Bewohner des Alten- und Pflegeheims "Haßlachblick" gab es sogar zwei musikalische Einlagen. Ein finanzielles Scherflein von den Bürgern war der Lohn für diese klingenden Neujahrsgrüße in altgewohnter Weise.



Viele Freizeitstunden

Auch die Teuschnitzer Stadtkapelle erfreute zum Jahresende die Bevölkerung, als sie durch die Straßen zog und musikalisch ihre Neujahrswünsche anbrachte. Los ging es beim Teuschnitzer Pfarrer Detlef Pötzl, dem sie nach einem Ständchen für das neue Jahr alles Gute wünschten.



Der Musikverein Glosberg hatte vor dem Jahreswechsel einen wahren Marathon zurückzulegen. Denn zum musikalischen Terrain des Musikvereins aus dem Wallfahrtsort zählen auch die Stadtteile Gundelsdorf, Letzenberg und Letzenhof sowie Reitsch als Gemeindeteil von Stockheim. Unter Stabführung von Klaus Urban wurden im ausklingenden Jahr nochmals viele Freizeitstunden geopfert, um den Bewohnern mit Musik eine Freude zu bereiten und gute Wünsche für das neue Jahr zu bringen.



Vorsitzender Markus Welscher freute sich, für diese Aufgabe wieder viele Aktive, darunter auch Jugendliche und Schüler, gewonnen zu haben, die motiviert die langen Fußwege mit den Instrumenten zurücklegten. Immerhin sind die jüngsten Solisten erst zwölf bis 14 Jahre alt und nehmen diese Strapazen auch bei Wind und Regen auf sich.