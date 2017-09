Freizeit- und Tourismuszentrum wird Schmuckstück

147 Betten





Neues Lopienspurgerät?





167 Kilometer werden gespurt





Kooperation



Lichtdurchflutete Räumlichkeiten, ein stimmiges Farbkonzept und eine durchdachte Architektur - Die Arbeiten am Freizeit- und Tourismuszentrum (FTZ) gehen ihrem Ende entgegen. Sichtlich stolz führte Bürgermeister Thomas Löffler (CSU) am Donnerstagabend die Ausschuss-Mitglieder durch die Baustelle. In jeder Ecke und in jedem Winkel tut sich etwas. "Wir arbeiten mit Nachdruck an der Fertigstellung und hoffen, in einigen Wochen das Schwimmbad und die Gastronomie eröffnen zu können", erklärte der Bürgermeister eingangs der Ausschuss-Sitzung, die vor Ort im FTZ stattfand. Eingangs informierte er über die jüngste Zusammenkunft der intensiv zusammenarbeitenden ARGE Rennsteig. Gemeinsam wolle man den Tourismus weiter nach vorne bringen. Einen Schwerpunkt bilde dabei die Erweiterung von Übernachtungsmöglichkeiten - mit dem Ziel, dass bisherige Tagestouristen auch ihren Urlaub hier verbringen. Konkretisieren will man die Bemühungen bei einer Klausurtagung mit allen Bürgermeistern und Tourismusexperten der ARGE. Als weitere große Aufgabe bringe man derzeit den gemeinsamen Internetauftritt auf den neuesten Stand. Die Zweckvereinbarung hinsichtlich der Finanzierung der ARGE wird überarbeitet und in der nächsten Zusammenkunft final besprochen.Die Geschäftsführerin Marion Herrmann berichtete von der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung des Fremdenverkehrsvereines Steinbach am Wald. Dieser zählt derzeit 16 Vermieter und vier Vereinsgönner. Die Gesamtbettenanzahl beträgt 147, davon 64 im gewerblichen und 83 im privaten Bereich. Hinzu kommen 52 Betten im Schullandheim. Aktiv brachte man sich bei vielen Veranstaltungen ein - so kürzlich beim Wander-Marathon. In Sachen Werbemaßnahmenn stellte sie fest, dass Messen an Bedeutung verloren haben. "Die Menschen informieren sich heute zuhause übers Internet", erklärte sie.Wünschenswert sei eine Zusammenarbeit mit "Handwerk und Kultur". Hier laufen- so der Bürgermeister - schon intensive Gespräche. 2016 gab es in Steinbach3.887 Übernachtungen im privaten Bereich mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 4,5 Tagen sowie 10 280 im gewerblichen Bereich mit rund 2,4 Tagen, ohne Schullandheim.Bewährt habe sich die neue Whatsapp-Gruppe der Betten-Anbieter. An Anregung der Mitarbeiterin der Tourist-Info, Grit Meusel, empfiehlt dem Gremium die Anschaffung eines neuen Loipenspurgeräts. Das günstigste Angebot gab die Firma Kässbohrer über 88 000 Euro netto ab. Man rechnet mit einer Förderung der Regierung von Oberfranken von 65 Prozent auf die Bruttosumme. Das bisherige Fahrzeug wurde 1988 angeschafft. "Im vergangenen Jahr konnten phasenweise die beworbenen Loipen aufgrund technischer Schwierigkeiten des Gerätes nicht gespurt werden", bedauerte Meusel. Dies sei der Gemeinde als Wintersportort nicht zuträglich. Darüber hinaus sei die Gemeinde vertraglichverpflichtet, den überregionalen Skifernwanderweg und Loipen auf dem Stadtgebiet Ludwigsstadt, die am Rennstein beginnen, im Rahmen der ARGE Rennsteig sicherzustellen. Vor einem Schnellschuss warnte der Bürgermeister. Da man mit dem aktuellen Gerät noch über den Winter komme, plane man die Neuanschaffung erst für den Winter 2018/19. Uwe Zipfel (FW) sprach sich für eine zeitnahe Anschaffung aus. Wenn es denn mal schneie und das Gerät nicht fahren könne, sei der Schnee schon wieder weg. Auch den Sicherheitsaspekt gab er zu bedenken. Auf den Prüfstand kommt die Streckenführung. Peter Grüdl (SPD) regte eine Teilung der Nutzung sowie Kosten des neuen Geräts mit den anderen ARGE-Gemeinden an.Da in der Rennsteigregion 167 Kilometer zu spuren sind, ist dies nicht machbar. Gespurte Strecken sollen auf der eigenen Homepage und auf dem Facebook-Account aktuell veröffentlicht werden. Auch über ein Schneetelefon oder eine Webcam wird noch diskutiert. Weiter empfahl das Gremium der Gemeinde, die Fördermöglichkeit einer neuen Schilderanlage im Rahmen der Förderung der Außenanlagen des FTZ zuüberprüfen und gegebenenfalls das Projekt in die Wege leiten. Die vielen nebeneinander beim Schützenhaus aufgestellten Karten und Infotafeln für Wanderer, Nordic Walker und Skilangläufer seien - so der geschäftsleitende Beamte Thomas Kotschenreuther - nicht gut erkennbar. Besser wäre eine plastischere Darstellung mit weiteren Infos, auch über das FTZ, die Gastronomie und Öffnungszeiten. Angeregt wurde das Aufstellen eines Papierkorbs bei der Unterstellhütte links des ehemaligen Waldhauses, die bisweilen einer "Riesenmüllhalde" gleiche. Fabiana Schramm von der Tourismusfachschule Franken, die derzeit ein Praktikum im FTZ leistet, stellte den neuen Tourismusleitfaden des Frankenwaldtourismus mit dem Kernthema "Wandern & Naturerlebnis" sowie das Onlinebuchungssystem vor. "Die meisten Gäste suchen die Betriebe übers Internet und buchen online", verdeutlichte sie. Viele Betriebe seien aber online nur schwer oder gar nicht zu finden.Eine Vernetzung ermöglicht das Frankenwald Tourismus Service Center mit der Kooperation mit Bayern Reisen &Service. Infos gibt es unter http://www.onlinebuchung-franken.de . Registrierung und Vermarktung sind kostenlos. Es kommt nur bei einer Buchung zu einer Provision von 15 Prozent. Der Gast kann aber auch für eine Bearbeitungsgebühr von 2,90 Euro über die eigene Homepage buchen. Dass Gremium regte an, T-Shirts oder Polo-Shirts mit dem aufgestickten Logo/Schriftzug der Gemeinde in Auftrag zu geben. Derzeit wird mit TD Design eine Kostenermittlung durchgeführt. Es ergäben sich einmalige Kosten für die Druckvorlage von 60 Euro. Für die bestickten Shirts müsse man mit Kosten von circa 18 Eurorechnen. Dies will man weiterverfolgen. Auch über Reisesouvenirs aus Steinbach will man sich Gedanken machen. Die Gemeinde soll - auf Empfehlung des Ausschusses - die Möglichkeit prüfen, eine weitere Regionaltafel in der Unterführung der Bahnsteige anzubringen. Laut Kotschenreuther sei der erste Eindruck der Zugreisenden "definitiv verbesserungswürdig". Die Bahn habe signalisiert, dass die Anbringung eines Orts- oder Regionalplans kostenlos möglich wäre. Vorstellbar wäre eine Darstellung der Region wie sie durch den Verein Rennsteigregion im Frankenwald schon mehrfach aufgestellt wurde.