Freie Wähler nominieren Michael Zwingmann

In der Versammlung am Freitagabend im Gasthaus Richter in Neuses erhielt der Kronacher Stadtrat Michael Zwingmann 28 Stimmen. Damit fiel das Votum einstimmig aus.



Ebenso einstimmig wurde der Lichtenfelser Kreisvorsitzende Klaus Kasper zum Direktkandidaten für den Bezirkstag gewählt.



Einigkeit herrschte auch bei der Wahl der Listenkandidaten. Während der Altenkunstadter Georg Deuerling für den Landtag kandidieren wird, geht der Kronacher Stefan Wicklein als Listenkandidat für einen Platz im Bezirkstag ins Rennen.