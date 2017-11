Freie Wähler im Kreis Kronach fordern Resolution

Die Außenstelle des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kronach steht auf der Kippe. Seit einigen Monaten wird in München über die Bündelung von Behörden in Kulmbach in Form eines "Grünen Zentrums" nachgedacht. Eine Schließung der Kronacher Außenstelle würde damit wohl einhergehen. Die Freien Wähler wollen sich nun noch einmal gegen diese Überlegung stemmen und auf Kreisebene eine Resolution erwirken.



