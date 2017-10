von HEIKE SCHÜLEIN

Wenn an diesem Nachmittag im Arbeitsraum des Kronacher

Kunstvereins (KKV) geredet wird, dann nur im Flüsterton. Hochkonzentriert

sind die fünf Damen und der eine Herr bei der Arbeit. Seite an Seite sitzen

die Hobbymaler vor ihren Staffeleien. Darüber haben sie jeweils ein großes

Foto mit ihrem ausgewählten Bildmotiv angebracht. Unter ihnen ist auch Karin

Schöntag, die sich für zwei große prachtvolle Zierfische in leuchtenden

Farben vor dunklem Hintergrund entschieden hat. Kritisch schaut sie immer

wieder auf ihre Vorlage. Dann versucht sie, aus verschiedenen Öl-Farben den

genau übereinstimmenden Farbton zu mischen: Kein leichtes Unterfangen!



Seit Juli sind im Fürstenbau der Festung Rosenberg die magischen Bildwelten

des spanisch-deutschen Künstlers Jorge Villalba zu sehen. Die Ausstellung

umfasst zwölf raumfüllende Gemälde, die große Dramen aus Mythologie und

Bibel interpretieren. Dabei muss man schon zwei Mal hinsehen, ob es sich um

hochwertige Fotografien handelt oder eben um Malerei. Nahezu jeder

Betrachter seiner Werke wird sich dabei fragen, wie solch fotorealistischen

Effekte bis ins kleinste Detail möglich sind. Einen exklusiven Einblick

"dahinter" erhalten noch bis zum morgigen Samstag die sechs Hobbymaler, die

seit Montag am vom Künstler - in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem KKV -

angebotenen Malkurs teilnehmen.



"Fotorealistische Malerei ist vor allem Technik", sagt der in Gotha

arbeitende und lebende Maler. Dabei legt er Wert auf die Feststellung, dass

er keine Kunst unterrichte. "Kunst ist immer das Produkt des Künstlers. Ich

bin nicht hier, um Menschen zu Künstlern zu machen, sondern um ihnen die

hierfür notwendige Technik aufzuzeigen sowie Strategien und Tricks", betont

er. Alles andere wäre eine Lüge. "Jeder kann ein fotorealistisches Bild

malen. Aber das dauert. Es ist ein Prozess und eine Frage der Zeit",

bekundet er. Dies habe er am Montagvormittag den sechs Teilnehmern zu

vermitteln versucht, nachdem diese volle Begeisterung gleich hätten loslegen

wollen.



Begrüßt wurden diese zum Auftakt auch vom Museologen Alexander Süß sowie

dem KKV-Vorsitzenden Karol Hurec. Beide zeigten sich sehr stolz, den

Künstler für diesen exklusiven Kurs gewonnen haben zu können. "Für mich war

die Eröffnung seiner Ausstellung die spannendste seit Langem", verrät Süß. Villalba beherrsche die Techniken der alten Meister und interpretiere sie neu, was eine perfekte Verbindung zu Lucas Cranach schaffe. Seitens der Stadt gebe es bereits viele kreative Angebote - wie die Sandsteinakademie oder die Museumspädagogik auf der Festung. Aber eine solch praktische

Anleitung durch einen ausgebildeten Künstler mit einer thematisch wie technisch altmeisterlichen Technik, habe bislang noch im Angebot gefehlt. "Mit dem Workshop können wir nun eine weitere Perle an unsere schöne Kette aneinanderreihen", freut er sich. Daher sei es auch angedacht, bei genügend

Nachfrage, den - für eine Teilnehmerzahl zwischen sechs und zwölf Personen

angelegten - Kurs als Dauereinrichtung zu etablieren. Dieser richtet sich an

Anfänger wie auch Fortgeschrittene.



Die nächsten Termine im Frühjahr 2018 stehen bereits fest. Sein Dank galt dem KKV, mit dem man schon lange sehr gut zusammenarbeite, für die Kooperation. Auch im nächsten Jahr wolle man

wieder eine interessante Ausstellung zusammen initiieren. "Wir unterstützen ein solches Angebot sehr gerne", bekundet Hurec. Mit dem Workshop liege man voll im Trend und man mache damit nichts anderes als die großen Museen in anderen Städten. Konform ging er mit den Ausführungen des

Künstlers, dass beim Kurs nicht die Kunst das Endprodukt bilde. Vielmehr

gehe um das Kennenlernen der Prozesse, wie der Künstler zuhause in seiner

Werkstatt arbeitet.



"Kronach braucht sich mit seinem kulturellen Angebot nicht zu verstecken", würdigt Hurec, der auf eine Reihe alljährlich wiederkehrender Highlights verweist, mit denen man Menschen nach Kronach

anlocke. Dies gelte insbesondere auch für den Kurs, bei dem vier der sechs

Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. "Wenn sie eine Woche in

Kronach bleiben, in Hotels unterkommen, einkaufen - dann ist das zwar ein

kleiner, aber dennoch erwähnenswerter Wirtschaftsfaktor", schloss sich ihm

Süß an.



Einer von ihnen ist Gerd Friedrich aus Bonn. Der gebürtige Plauener malt

seit eineinhalb Jahren. "Ich habe damals einen VHS-Kurs mitgemacht", erzählt

der 65-Jährige, der vor seinem Ruhestand Handwerker war. Die Ausstellung

habe er übers Internet entdeckt. "Ich dachte sofort, die muss ich sehen",

verrät er. Davon sei er so begeistert gewesen, dass er sich für diesen Kurs

angemeldet habe, um die Technik zu erlernen. In Kronach gefällt es ihm sehr

gut. Der Kurs mache ihm viel Spaß. Die Atmosphäre sei locker, das

Miteinander gut. So sehen es auch Karin Schöntag aus Kronach sowie Eva Quast

aus Unterrodach, die beiden einzigen Teilnehmerinnen aus dem Landkreis

Kronach. Beide wurden ebenfalls über die großartige Ausstellung auf den

Künstler aufmerksam. Der Kurs sei sehr spannend. "Das ist so ein

freundlicher und liebenswerter Künstler, sehr bodenständig und überhaupt

nicht abgehoben. Man kann ihn immer fragen", ist Schöntag begeistert. Dem

kann sich Quast nur anschließen.



Und welche Tricks gibt der Künstler den Teilnehmern nun an die Hand? "Am

Anfang steht immer ein gutes Foto, mit einer guten Komposition und einer

guten Qualität", betont Villalba. Zudem gelte es, entsprechende Pinsel, gute

Ölfarben und die richtige Leinwand zu verwenden. Wichtig sei der richtige

Platz - mit dem Rücken zum Fenster, damit das natürliche Licht von hinten

auf die Staffelei scheint. 90 Prozent bei der fotorealistischen Ölmalerei

mache die Technik aus. Der Rest seien künstlerische Fähigkeiten. "Mit

Tricks, Strategien und der richtigen Technik kommt man ans Ziel. Aber man

muss viel trainieren", appelliert er.



Der Künstler in Kürze: 1975: geboren in Alicante, Spanien, 1994/95: Schule

für angewandte Kunst, Alicante, 1995/96: Studium an der Fakultät der Schönen

Künste an der Universität Granada, 1996/98: Studium an der Fakultät der

Schönen Künste an der Universität Valencia, 1988/01: Erasmus-Stipendium

Bauhaus Universität Weimar, 2000/01: Graduierten-Stipendium des Landes

Thüringen, 2014: Gründung der Gothaer Sommer Akademie



Ausstellung: Die Ausstellung "Gefallene Engel und Heilige" von Jorge

Villalba ist noch bis zum 29. Oktober auf der Festung zu sehen.