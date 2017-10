Foodtrucks machen den Anfang

von HEIKE SCHÜLEIN

Den Anfang macht der Herbstmarkt am 29. Oktober, wenn 16 Foodtrucks mit kulinarischen

Leckereien vor Ort sind. Während man bei "Bullentruck", "Suppdiwupp", "Brezen-Glück"

und "Küchendampf" zumindest eine gewisse Vorstellung hat und man bei

"Segreto" und "Fortezzo" unwillkürlich an "Bella Italia" denkt, dürfte man

bei "Old Rockers Kitchen", "Gourmet Piratn", "Koch Rockers" oder "RibWich"

schon ins Grübeln geraten, welche kulinarische Leckerei sind dahinter

verbergen mag. Insgesamt 16 solch kultiger Foodtrucks werden am 29. Oktober

Station auf dem Ludwigsstädter Herbstmarkt machen - und damit erstmals im Landkreis. Außergewöhnlich sind nicht nur die Namen der originell gestalteten

rollenden Küchen, sondern auch ihr einzigartiges Angebot.



"Foodtrucks sind mobile Essenswägen, in denen Speisen vor Ort frisch

zubereitet werden", erklärt Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbau- und

Citymanagement, das die Stadt Ludwigsstadt bei der Aufwertung ihrer Märkte

unterstützt. Es handelt sich dabei also um Fast Food beziehungsweise Street

Food, das aber mit seiner Geschmacksvielfalt - von klassischer Hausmannskost

bis hin zu exotischeren Spezialitäten - mit dem Angebot normaler Imbissbuden

so gar nichts gemein hat. So waren Beuerle und Bürgermeister Timo Ehrhardt

beim Pressegespräch am Dienstag schon etwas stolz, das Event nach

Ludwigsstadt geholt zu haben.



Der Herbstmarkt bildet den Auftakt von neuen Events oder Höhepunkten, mit

denen Ludwigsstadt die Attraktivität ihrer Jahrmärkte steigern möchte. "Von

den alljährlich stattfindenden fünf Märkten werden der Weihnachtsmarkt und

der Ostermarkt sehr gut angenommen. Etabliert hat sich auch der

Frühlingsmarkt in Verknüpfung mit dem "Tag der Familie", wobei sich die

Kirche und der Kindergarten sehr einbringen", würdigte Beuerle. Die anderen

beiden - der Kirchweih- und der Herbstmarkt - benötigten eine Aufwertung.

Hierfür habe man - unter Einbeziehung verschiedener Akteure - eine Reihe von

Maßnahmen ergriffen. So wurden Workshops für die Bürger abgehalten, der

Einzelhandel befragt und auch persönliche Gespräche mit Aktiven,

Einzelhändlern sowie Direktvermarktern und Händlern geführt. Zudem wurde mit

Marktorganisatoren Kontakt aufgenommen.



"Wir haben dabei festgestellt, dass diejenigen Märkte gut laufen, die ein Leitthema haben - also der Frühlings- und der Weihnachtsmarkt", informierte die Projektmanagerin. Bei den anderen

fehle ein Höhepunkt - sprich der Markt hebe sich nicht von anderen ab.

Gemeinsam mache man sich nun - unter Einbindung von Einzelhandel und

Vereinen - daran, für diese ein neues Leitthema zu definieren. Hierfür wolle

man neue Veranstaltungen ausprobieren, eventuell auch einen Markt durch ein

anderes Veranstaltungsformat ersetzen.



Neu beim Herbstmarkt ist zudem der Standort beim Schützenplatz, wo auch der "normale" Marktbetrieb stattfindet. Auch für die Kinder hat der "Foodtruck RoundUp" so einiges "im Gepäck" -

unter anderem eine Hüpfburg. Es wird auch Live-Street-Musik mit den "Gonzáles

Brothers" geben. Zudem werden die Trucks eigens einen Biergarten mitbringen.







Ziel dieser "anderen" Veranstaltung sei es, so der Bürgermeister, mehr Leute

nach Ludwigsstadt anzulocken, die hier ihr Geld ausgeben, und die Kaufkraft

in der Stadt zu binden. Dabei zeigte er sich Beuerle gegenüber sehr dankbar,

sich dieses Themas angenommen zu haben - wie auch den mitwirkenden Akteuren

für deren Unterstützung. Jeder, der eine Idee habe, wie man die Jahrmärkte

oder Ludwigsstadt insgesamt attraktiver gestalten könne, möge sich an das

Stadtumbau- und Citymanagement wenden. Man sei für jeden Vorschlag offen und

dankbar.



Die Trucks werden von 12 Uhr bis 19 Uhr vor Ort auf dem Schützenplatz sein.

"Mit dem Foodtruck starten wir einen Versuch, neuartige

Veranstaltungsformate mit einem Jahrmarkt zu kombinieren. Wir möchten

ausprobieren, wie das bei den Bürgern ankommt", betonte der Bürgermeister.

Je nach Resonanz werde man dieses Konzept in Zukunft beibehalten oder nicht.

Sollte der Herbstmarkt ein Erfolg werden, möchte man versuchen, das Event

auch in den kommenden Jahren wieder nach Ludwigsstadt zu holen. Als Nächstes

stehe nunmehr die Aufwertung des Kirchweihmarktes auf dem Programm.



Des Rätsels Lösung: Hinter dem "Küchendampf"-Truck verbirgt sich ein Angebot mit

Original-Spätzla-Gerichten, während das "Old Rockers Kitchen"

Kartoffelvariationen de Luxe anbietet. Beim "Gourmet Piratn" gibt es vegane

und Beef-Burger, bei den "Koch Rockers" gegrillte Sandwichs sowie bei

"RibWich" die gleichnamigen gesmokten Schweinefleisch-Sandwichs. Um

möglichst viele Spezialitäten testen zu können, bietet jeder Truck seine

Speisen auch in einer kleinen Probiergröße zu einem günstigen Spezialpreis

an. Beim Herbstmarkt findet auch ein "Tag der offenen Tür" im Schützenhaus

statt. Auch einige Einzelhändler haben an diesem Tag ihre Geschäfte

geöffnet. Die Stadt Ludwigsstadt lädt alle Bürger herzlich dazu ein, sich

selbst ein Bild von der Neugestaltung des Herbstmarkts zu machen. Der

Eintritt ist frei.