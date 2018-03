Kronach: Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand am Seelacher Berg aus

Gegen 8.25 Uhr heulten am Samstagvormittag in Kronach und mehreren Stadtteilen die Martinshörner der Feuerwehrfahrzeuge auf. Sie rückten zu einem Dachstuhl- und Wohnungsbrand am Seelacher Berg aus.



Ein Fußgänger hatte dort eine Rauchentwicklung bemerkt und den Eigentümer des Gebäudes verständigt. Dieser alarmierte wiederum die Feuerwehr. Im Lauf des Einsatzes trafen Brandschützer aus Kronach, Seelach, Gehülz und Knellendorf an der Einsatzstelle in einem Wohngebiet ein.



Hoher Sachschaden

Wie sich herausstellte war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer Einliegerwohnung oberhalb einer Garage ausgebrochen. Die zahlreichen Feuerwehrleute hatten die Situation schnell im Griff. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort.



Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Wohnung, so dass dort glücklicherweise nur Sachschaden entstanden ist. Dieser ist jedoch beträchtlich. Ersten Schätzungen nach geht die Polizei von mindestens 50.000 Euro aus.