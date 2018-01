Felix und Emma sind in Kronach die beliebtesten Namen

458 Kinder kamen 2017 in Kronach auf die Welt. Nicht erfasst wird allerdings, wo sie mit ihren Eltern wohnen werden. Da die meisten Kinder in der Frankenwaldklinik zur Welt kommen, ist es wahrscheinlich, dass sie über den gesamten Landkreis verteilt wohnen. Teilweise sogar darüber hinaus.Fest steht hingegen, dass 14 der 458 Kinder in den kommenden Jahren Abends mit einem lauten "Feeeliiiix" von der Straße an den Esstisch gerufen werden. Und sollten rein zufällig alle Emmas, die in den letzten zwölf Monaten zur Welt kamen, in derselben Straße wohnen, würden sich gleich neun angesprochen fühlen. Bereits vor vier Jahren war Emma sogar deutschlandweit der am meisten gewählte Mädchenname und ist nun zurück an der Spitze.Gegen den Bundestrend waren die hiesigen Eltern bei den Jungen. Ihr Favorit "Felix" kam dort nur auf Rang 9, während der in Kronach drittplatzierte "Ben" deutschlandweit das Rennen machte.Ein Blick auf Suffa-Blinzlers Liste der in Kronach beliebtesten Namen 2017 verrät: Die Kronacher sind nicht nur "brav", sondern mögen es vor allem kurz. Mehr als zwei Silben sind jedenfalls nicht nötig, um sie auszusprechen. "Außerdem wird oftmals nur noch ein Vorname vergeben", weiß er zu berichten.Woran das liegt, könne er sich aber nicht erklären. "Wenn die Eltern die Geburtsurkunde unterschreiben, frage ich nicht nach den Gründen, weshalb sie sich für den Namen entschieden haben", sagt Suffa-Blinzler. Die Tradition, mit dem zweiten Vornamen den des Paten oder eines Großelternteils zu übernehmen, wird also kaum noch verfolgt.Welche Namen es 2017 neben Emma und Felix in die Top Ten schafften, lesen Sie hier in unserem Premium-Bereich inFrankenPLUS.