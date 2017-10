Faszinierender Einblick in die Welt von Spinnen und Co.

von HEIKE SCHÜLEIN

Sie hocken im Keller, kleben an der Zimmerdecke und hängen im

Fensterrahmen. Wer kennt sie nicht: große, dunkle, behaarte Spinnen, die in der Badewanne

oder dem Waschbecken auftauchen. Obwohl die meisten unserer heimischen Arten

weder giftig noch sonst in irgendeiner Art gefährlich sind, ist es genau

dieser Anblick, der vielen das Verhältnis zu den Achtbeinern gründlich

vermiest. Einen faszinierenden Einblick in die geheimnisvolle Welt der

pelzig-behaarten Gesellen, aber auch vieler weiterer diabolischer

Schönheiten gab am Samstag und Sonntag eine interessante Spinnen- und

Reptilien-Ausstellung in Steinberg.



Viele Besucher zeigten sich begeistert von der Schönheit der ausgestellten

110 verschiedenen Tierarten aus - mit Ausnahme von Europa - allen

Kontinenten der Erde, die in ihren verglasten Terrarien aus nächster Nähe

beobachtet werden konnten.



Ein Highlight der Ausstellung waren riesige Sporn- und Panzer-Schildkröten, die in ihrem umzäunten Bereich in der Mitte derAusstellung ihre Runden drehten und dabei einen durchaus entspannten

Eindruck machten. Das Gewusel um sie herum und die vielen ihnen von Kindern

entgegengestreckten, streichelnden Hände schienen ihnen nichts auszumachen.

"Das ist kein Problem, sie am Panzer zu berühren. Kleine Kinder lassen wir

sogar darauf reiten, wenn sie möchten", verrät Tierpfleger Thomas Maatz, der

selber einige der zu sehenden Tiere sein Eigen nennt. Hierzu zählen der

unbestrittene Star der Ausstellung, sein grüner Leguan, sowie die

Vogelspinne "Erika", die nun vielleicht doch nicht jedermanns Sache ist.





Der grüne Leguan läuft zuhause bei Maatz wie ein ganz gewöhnliches Haustier

in der Wohnung frei herum. "Er legt sich auch abends mit mir auf die

Wohnzimmer-Couch und kuschelt", lacht der Tierspezialist, der ihn liebevoll

mein "Abfallverwerter" nennt - und das nicht ohne Grund! Die grüne Schönheit

ist nämlich ein ausgesprochen freundlicher und netter, aber eben auch ein

recht verfressener Geselle. "Er frisst wirklich alles. Ich habe mir letzthin

Spagetti gekocht. Als ich in die Küche kam, hatte er sich schon über den

Topf gemacht. Auch Thunfisch-Pizza mit extra Zwiebeln liebt er und

Frikadellen - und Gummibrächen brauche ich gar nicht stehen zu lassen",

erzählt der Tierpfleger über seinen fünf Jahre alten Freund, der eine

Lebenserwartung von 25 Jahren hat und zwei Meter lang werden kann.



Sein anderes Haustier - eine Vogelspinne, genauer eine Grammostola Aureostriata,

mit dem Namen Erika ist ebenfalls eine ruhige, friedliebende Mitbewohnerin.

Auch sie lässt sich von ihrem Besitzer widerstandslos aus ihrem Terrarium

heben und hat anscheinend auch nichts gegen die ihr dann doch etwas

zögerlich entgegengestreckten Hände. Erika ist 14 Jahre alt, bis zu etwa 30

Jahre kann sie werden - im Gegensatz zu den Männchen, die nur etwa acht bis

zehn Jahre alt werden. "Männchen sind bedeutend kleiner und schwächer. Sie

haben eigentlich nur eine Aufgabe - nämlich die Fortpflanzung. Danach haben

sie ihren Zweck erfüllt und sterben dann früh", erklärt der Tierpfleger.



Während sich unter den Besuchern niemand findet, der Erika auf die Hand

nehmen möchte, ist das bei der Albino Tigerpython ganz anders. Der

achtjährige Finn und seine ältere Schwester Alexa aus Küps haben ebenso

wenig ein Problem damit wie der siebenjährige Valentin aus Birnbaum, die

sich mit der Schönheit um den Hals sogar fotografieren lassen. "Die fühlt

sich ganz anders an gedacht: überhaupt nicht glitschig und hart, sondern

schön weich und warm", sind sich die Drei einig. "Ihr müsst keine Angst

haben. Sie ist nicht hungrig. Eine Python frisst nur alle sechs Wochen. Sie

hat erst vor zwei Wochen gefressen, eigentlich ist sie sogar noch bei der

Verdauung", informiert der Tierpfleger. Ihr bevorzugtes Essen sind Mäuse

oder - zum Entsetzen seiner jungen Publikums - Meerschweinchen. "Die werden

extra dafür gezüchtet", beschwichtigt er, als er ihre bestürzten Gesichter

sieht. Ob es das besser macht, sei dahingestellt.



Während die Leguane, die Pythons oder die Riesen-Schildkröten aufgrund ihrer

Größe nicht zu übersehen sind, sind anderseits manche der ausgestellten

Tiere in ihren Terrarien erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Viele sind

wahre Tarnkünstler und passen sich so ihrer Umgebung an, dass die mit ihrem

Hintergrund "verschmelzen" und somit nahezu unsichtbar werden. Ergänzt wurde

die Ausstellung der lebenden Tiere durch viele wissenswerte und lehrreiche

Informationen über deren Herkunft, Entwicklungsgeschichte, Körperbau,

Lebensweise oder Haltung. Auf anschauliche Weise wurde so viel Wissen und

ein Einblick in diese wundersame Tierwelt vermittelt, was Maatz ein großes

Anliegen ist. "Uns geht es bei dieser Ausstellung auch darum, Vorurteile

oder auch Angst und Ekel abzubauen", betont er. Spinnen beispielsweise seien

äußerst nützliche Schädlingsbekämpfer, die uns vor Mücken und Fliegen

befreiten. Wichtig sei es, alle Tiere mit Respekt zu behandeln. Zudem wolle

man den Besuchern aufzeigen, welche Anforderungen ein Tier an seine Halter

stelle. "Viele schaffen sich ein Tier an, weil es ihnen gefällt oder sie

gerade Lust drauf haben, aber sie informieren sich vorher nicht über deren

Bedürfnisse und ob sie überhaupt die Voraussetzungen dafür mitbringen",

bedauert er.



Mit der Ausstellung ist man das ganze Jahr über - zunächst von Ende Januar

bis Juni - unterwegs. Nach der dreimonatigen Sommerpause geht man bis

Anfang November wieder auf Tour. Die Tiere überwintern artgerecht in einer

2500 Quadratmeter großen Anlage in Schwerin. Vorher macht die Ausstellung

aber noch am kommenden Samstag und Sonntag - jeweils von 11 bis 18 Uhr -

im Kurhaus in Bad Lobenstein Station. Wer also die Ausstellung am

vergangenen Wochenende "verpasst" hat - und das ist durchaus wörtlich zu

verstehen, hat hierzu am Wochenende noch einmal die Möglichkeit. Kommen

lohnt definitiv.