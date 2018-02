Faschingsumzug im Zeichen fröhlicher Clowns

Sie tragen bunte Perücken und quietschbunte Klamotten. Ihre Schuhe sind meistens mehrere Nummern zu groß und ihr weißes Gesicht ziert nicht nur eine Riesennase, sondern auch ein großer knallroter Mund: Fröhliche Clowns sorgen stets für Spaß und gute Laune. Grund genug für die katholische Kindertagesstätte St. Josef Wilhelmsthal unter Leitung von Johanna Höfner, die lustigen Gesellen zum Motto ihres diesjährigen Faschingsumzugs auszuerwählen. So konnte man dann auch beim alljährlich am Freitag des letzten Faschings-Wochenendes abgehaltenen Gaudiwurm jede Menge Clowns in allen Varianten entdecken: große und kleine, junge und junggebliebene.

Aber auch noch jede Menge weitere fantasievolle Kostüme sowie freche Maskierungen gab es zu bestaunen, als sich die jüngste Faschings-Elite des Bergdorfes pünktlich zum Saison-Endspurt noch einmal - im wahrsten Sinne des Wortes - "groß in Fahrt" zeigte. Sie alle machten den Leitbildern der Einrichtung eines musikalischen Kindergartens wie auch einer bewegten Kinderkrippe alle Ehre. So waren dann auch alle Kita-Kinder vertreten - von den Dreikäsehochs aus der "Bergwichtel"-Kinderkrippe bis zu den Großen vom "Mauseloch" oder aus der "Raupenstube", die heuer in die Schule kommen.

Startpunkt der Supergaudi war der Kindergarten. Von dort aus bahnte sich das närrische Völkchen seinen Weg durch die Straßen. Angeführt wurde der farbenfrohe Zug von einem - passend zum Clown-Motto gestalteten - Wagen, aus dem fetzige Musik dröhnte. Immer wieder machte die fröhliche Gemeinschaft an verschiedenen Stationen Halt, um die zahlreichen Gäste am Wegesrand mit kleinen Showacts und Tänzen zu erfreuen. Die Begeisterung war groß. Überall gab es strahlende Gesichter bei den Mitwirkenden sowie Zuschauern. Immer wieder flogen die Arme der Jungen und Mädchen wie auch des ebenfalls im Clown-Outfit erschienen Kita-Teams zum dreifach donnernden Faschingsruf "Kindergarten Helau" in die Höhe.

Gemeinsam wurde zum "Roten Pferd", dem "Zauberbrei", dem "Fliegerlied" sowie zu "Wir fahren mit dem Bob" getanzt und zu Stimmungsliedern geschunkelt. Es bildete sich Polonaisen und natürlich wurde auch so mancher Schabernack getrieben. Beim Zwischenstopp an der Grundschule Wilhelmsthal schlossen sich dem Gaudiwurm dann auch Kinder der Offenen Ganztagesschule an. Für ihr Mitwirken wurden alle kleinen Faschingsfans anschließend mit leckeren Bratwürsten von der Metzgerei Peter sowie Getränken belohnt.

Ausgiebig wurde noch lange weitergefeiert und das letzte Faschings-Wochenende gebührend begrüßt!