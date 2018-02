Fasching 2018: Veranstaltungen in und um Kronach

Fasching in Franken: Fasching heißt Feiern - auch in und um Kronach. Dass Oberfranken wissen, wie man feiert, ist nichts Neues. Auch 2018 finden viele Faschingsumzüge und Prunksitzungen im Landkreis Kronach statt:



Fasching in Kronach

Kroniche Fousanacht

9. Februar: Kinderbüttenabend im Schützenhaus Kronach, 18 Uhr

10. Februar: Rathaussturm am Marktplatz Kronach, 14 Uhr

12. Februar: Rosenmontag in der Rosenbergalm, ab 19 Uhr



Kronach-Neues:

10. Februar: Fasching des SV Neuses (mit Maskenprämierung), Sportheim Neuses, 19.30 Uhr

Kronach-Seelach:

12. Februar: Faschings-Party beim FFW Seelach, Gasthaus "Zum Heiligenwäldchen", 19.30 Uhr

Kronach-Friesen:

13. Februar: Faschingsumzug durch Friesen, 13.30 Uhr



Fasching in Küps

10. Februar: Kinderfasching in der Vereinsgemeinschaft AU, 13.33 Uhr

13. Februar: Kinderfasching der Langstädter Fousanachter, Feuerwehrhaus Oberlangenstadt, 14 Uhr

13. Februar: Fasching der Ortsvereine Burkersdorf und TECnet Burkersdorf, 14 Uhr

13. Februar: Kinderfasching beim VfR Johannisthal, 14 Uhr



Fasching in Ludwigsstadt

10. Februar: Faschingstanz beim TSV Ebersdorf, Kulturhalle, 20 Uhr

11. Februar: Lufo-Kinderfasching, Herrmann-Söllner-Halle, 15 Uhr

11. Februar: Kinderfasching beim TSV Ebersdorf, Kulturhalle, 13.30 Uhr

12. Februar: Skifasching, Sportheim Lauenstein, 16 Uhr

13. Februar: Faschingsausklang, Schützenhaus Ludwigsstadt, 15 Uhr



Fasching in Marktrodach



9. Februar: Feuerwehr-Fasching bei der FFW Oberrodach, Gasthaus Schlusslicht, 19 Uhr

11. Februar: Kinderfasching, Rodachtalhalle, 14 Uhr

12. Februar: FC-Kappen-Tappen-Schlappen-Abend, Sportheim Unterrodach, 19 Uhr



Fasching in Mitwitz

11. Februar: Fasching im Feuerwehrhaus, FFW Kaltenbrunn, 14.30 Uhr

13. Februar: Faschingsausklang, FFW Kaltenbrunn, 16 Uhr

13. Februar: Faschingsfeier der ev.-luth. Kirchengemeinde, alte Turnhalle



Fasching in Nordhalben

10. Februar: Fasching bei der Musikkapelle Nordhalben, Musikheim, 20 Uhr



Fasching in Pressig

9. Februar: Faschingsclub "Dolonia", Büttenabend, Schützenhaus Pressig, 19.30 Uhr

10. Februar: Faschingsclub "Dolonia", Büttenabend, Schützenhaus Pressig, 19.30 Uhr

11. Februar: Faschingsumzug in Rothenkirchen, ab Schützenhaus, 13 Uhr

11. Februar: Faschingsumzug in Neukenroth, 13 Uhr

13. Februar: Kinderfasching der SG Rothenkirchen, Schützenhaus Rothenkirchen, 14 Uhr

13. Februar: Rathaussturm des NFC mit Faschingskehraus, 15 Uhr



Fasching in Reichenbach

12. Februar: GBV-Faschingstreiben, Teichgelände Reichenbach, 14 Uhr

13. Februar: Kinderfasching der Gemeinde, Schützenhaus Reichenbach, 14 Uhr



Fasching in Steinbach/Wald

10. Februar: Faschingstanz des FC Hirschfeld, Sportheim, 20 Uhr

10. Februar: Fasching der Pfarrfamilie St. Heinrich, 19.30 Uhr

12. Februar: Rosenmontagsfasching, Kulturhaus Buchbach, 19.30 Uhr

12. Februar: Kappenabend der FFW Hirschfeld, FFW-Haus Hirschfeld, 19 Uhr

12. Februar: TSV-Fasching, TSV Arena Windheim, 19 Uhr

13. Februar: TSV-Kinderfasching, TSV Arena Windheim, 14.30 Uhr

13. Februar: Kinderfasching des SC Rennsteig, Sportheim Steinbach/Wald, 14 Uhr



Fasching in Steinwiesen

9. Februar: Kappenabend des Sv Steinwiesen, Cafe Kuhnlein, 19.30 Uhr

10. Februar: Kriegertanz des SRK Steinwiesen, Kulturhalle Steinwiesen, 20 Uhr

10. Februar: Faschingstanz des Musikvereins Gastwirtschaft Beetz

11. Februar: Faschingsumzug durch Steinwiesen, 13.33 Uhr



Fasching in Tettau

10. Februar: Faschingstanz Tettau, Festhalle Tettau, 20 Uhr

10. Februar: Kinderfasching in Kleintettau, Gasthaus Wahler, 14 Uhr

12. Februar: Rosenmontag, Gasthaus Possecker, 19 Uhr

13. Februar: Kinderfasching in Tettau, Festhalle, 14 Uhr



Fasching in Teuschnitz

10. Februar: Faschingsrummel und Faschingstanz, FFW Teuschnitz, 13 Uhr

11. Februar: Kinderfasching der Stadt Teuschnitz und der Wickendorfer Vereine, Pfarrsaal Wickendorf, 14 Uhr

12. Februar: Rosenmontagstanz der Wickendorfer Musikanten, Pfarrsaal Wickendorf, 20 Uhr



Fasching in Tschirn

9. Februar: Feuerwehr-Fasching, ehem. Jugendheim, 19.30 Uhr

13. Februar: Kinderfasching der Gemeinde, ehem. Jugendheim, 14 Uhr



Fasching in Wallenfels

13. Februar: Faschingsumzug des FC Wallenfels, 13.30 Uhr



Fasching in Weißenbrunn

10. Februar: Faschingsumzug mit Kinderfasching der Kirchweihgesellschaft und Gemeinde, Start: am Feuerwehrhaus, Ziel: Gasthof Frankenwald, 14.14 Uhr

13. Februar: Kinderfasching der FFW Thonberg, Bürgerhaus Thonberg, 14 Uhr



Fasching in Wilhelmsthal

9. Februar: Faschingstanz des SV Gifting, Gemeindehaus Gifting, 20 Uhr

11. Februar: Kinderfasching des Musikvereins Steinberg, Kronachtalhalle, 13 Uhr

12. Februar: Rosenmontagstanz des Musikvereins Effelter, Jugendheim Effelter, 19.30 Uhr

13. Februar: Kinderfasching des Musikvereins Effelter, Jugendheim Effelter, 14 Uhr

13. Februar: Kinderfasching des SV Gifting, Gemeindehaus Gifting, 14 Uhr



Fasching in Steinberg

9. Februar: 1. Büttenabend der Vereinsgemeinschaft, Kronachtalhalle Steinberg, 19 Uhr

10. Februar: 2. Büttenabend der Vereinsgemeinschaft, Kronachtalhalle Steinberg, 19 Uhr