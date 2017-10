Farbenfrohe Tagesklinik schließt Lücke

von HEIKE SCHÜLEIN

Wer unter Depressionen leidet, Konzentrationsstörungen, Angst- und

Zwangserkrankungen, der braucht ärztliche Hilfe. Nicht in jedem Fall ist eine

stationäre Aufnahme in einer Klinik nötig. Eine ärztliche Behandlung und

trotzdem ein Leben im gewohnten Umfeld zuhause - das ermöglicht die

Tageklinik in Kronach der Gesundheitseinrichtungen im Bezirk Oberfranken,

die im Oktober ihren Betrieb aufgenommen hat. Offiziell eröffnet wurde diese

- unter Beisein zahlreicher Ehrengäste - am Freitagnachmittag durch

Bezirkstagspräsident Günther Denzler, Katja Bittner - Vorstand der

Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken (kurz GeBO) sowie den

ärztlichen Direktor, Professor Dr. Thomas Kallert.







"Wir haben heute allen Grund zu feiern", freute sich der

Bezirkstagspräsident, der sich sehr angetan von den in kräftigen Farben

freundlich gestalteten, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten zeigte. Dabei ging

er noch einmal auf die Hintergründe des ihm am Herzen liegenden Projekts

ein, zu dessen Realisierung es ein weiter Weg war. Bereits im Juli 2006

hatte der GeBO-Verwaltungsrat beschlossen, ein flächendeckendes Netz an

Tagesklinikiken für Erwachsenen- sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie zu

schaffen. Tageskliniken gibt es in Coburg, Kutzenberg, Hof, Rehau, Bamberg

und Bayreuth. "Mit der Einrichtung in Kronach schließen wir eine Lücke zur

psychiatrischen Versorgung von Erwachsenen in Oberfranken", bekundete er.







Der 2015 erfolgten Unterzeichnung des Kaufvertrags war eine langwierige

Standort-Suche in Kronach vorausgegangen. Entschieden hat man sich für das

Gelände des ehemaligen Schwesternwohnheims in Nachbarschaft zur Helios-Frankenwaldklinik. Spatenstich war im August 2016.



Der barrierefreie Neubau ist ein lichtdurchflutetes, dreigeschossiges Gebäude mit Flachdach, das bei

Bedarf später aufgestockt werden kann. Laut Denzler leide im Durchschnitt

jeder vierte Deutsche einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung. Die

Vermeidung des stationären Aufenthalts habe für die Patienten den Vorteil,

in ihrem familiären Umfeld zu verbleiben. Dies senke bei vielen die

Hemmschwelle, sich vom Hausarzt überweisen zu lassen. Er dankte allen, die

sich erfolgreich für das Projekt einsetzten - so insbesondere seitens der

Politik MdL Jürgen Baumgärtner sowie Alt-Landrat Oswald Marr wie auch dessen

Nachfolger Klaus Löffler. Den Baufirmen dankte er für die fachkompetente

Ausführung. Die geplante Bauzeit wurde etwas überschritten.

Erfreulicherweise blieb man im Kostenrahmen.







"Tageskliniken sind in ihrer Effektivität gut belegt. Bezogen auf die

Verbesserung der seelischen Beschwerden sowie der Lebensqualität der

Patienten sind sie genauso effektiv wie die vollstationäre Behandlung in der

Klinik", betonte Professor Kallert. Zwischen tagesklinischer und stationärer Behandlung beständen keine Unterschiede hinsichtlich der Therapieabbruch- und Wiederaufnahmeraten. Patienten

berichteten von einer hohen Zufriedenheit mit dem Angebot. "In Summe ist es

hochmodernes Angebot, das auch in keiner Weise der Stigmatisierung

psychisch kranker Menschen Vorschub leistet", so der leitende ärztliche

Direktor, der die Kombination mit dem ebenfalls sehr wichtigen Angebot einer

psychiatrischen Institutsambulanz herausstellte. Die mittlerweile circa 500

in Deutschland bestehenden Institutsambulanzen mit jährlich circa 2

Millionen Behandlungsfällen erfüllten sehr genau ihren Auftrag: die

Diagnostik und Behandlung insbesondere schwer oder komplex psychisch

erkrankter Menschen, die für ihre Behandlung den Einsatz mehrerer

Berufsgruppen - Arzt, Pflege, Psychologie, Sozialpädagogik und Ergotherapie

- benötigen. "Insofern stellen diese Ambulanzen auch keine Konkurrenz oder

Doppelstruktur zu niedergelassenen Fachärzten dar", stellte er heraus. Eine

flächendeckende Versorgung sei wichtig, da erwiesenermaßen Einrichtungen mit

einer Wegstrecke von deutlich über 30 Minuten nicht ausreichend in Anspruch

genommen würden.



Ein großes Kompliment zollte er allen an der Umsetzung Beteiligten. "Die hervorragende Funktionalität, die klare architektonische Sprache, die Großzügigkeit, viel Licht und geschickte Farbgebung verfehlen ihre Wirkung nicht", lobte er.



Die Tagesklinik wurde von ihrem ärztlichen Leiter Dr. med. Jens Fritzsche

näher vorgestellt. Die Räumlichkeiten der Klinik befinden sich in der ersten

und zweiten Etage, die der angeschlossenen Institutsambulanz im Erdgeschoss.

Das Team zählt aktuell elf Mitarbeiter: zwei Ärzte, eine Psychologin, drei

psychiatrische Fachkrankenschwester, jeweils einen Ergo- und

Bewegungstherapeuten sowie zwei Sozialpädagoginnen. Die Klinik umfasst 15

Behandlungsplätze. Behandelt werden Psychosen, Depressionen,

Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Zwangserkrankungen, Menschen in

Krisensituationen, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen sowie ADHS im

Erwachsenenalter. Dafür stehen verschiedene Konzepte und Behandlungen zur

Verfügung. Die Patienten werden in Einzel- oder Gruppentherapie behandelt.

Es gibt Bewegungstherapie und es wird gelehrt, wie man mit Stress umgehen

kann.

Auch Angehörige können in die Behandlung einbezogen werden. Die

Therapiezeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am

Freitag von 8 bis 14 Uhr. Eine Einweisung erfolgt durch den Haus- oder

Nervenarzt mit Einweisungsschein. Die ersten Patienten wurden vor drei

Wochen aufgenommen. "Aufgrund der hohen Nachfrage werden Ende nächste Woche

alle Behandlungsplätze belegt sein", informierte er.



Mit sorgsam ausgewählten Worten erbaten Pastoralreferentin Birgitta

Staufer-Neubauer sowie Pfarrer Andreas Heindl den Segen Gottes für die

Räumlichkeiten als auch alle Mitarbeiter und Patienten. Die Feierstunde

wurde von einem Blechbläserensemble der Berufsfachschule für Musik in

Kronach stimmungsvoll umrahmt. Dem Festakt schloss sich ein gut besuchter

Tag der offenen Tür an.