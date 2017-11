Fackeln, Kinderpunsch und Lagerfeuer

Vorbereitet und organisiert wurde das Fest der Kinderfeuerwehren des Landkreises von der Freiwilligen Feuerwehr Pressig mit Unterstützung von Kreisbrandmeister Markus Wachter als Ansprechpartner im Kreisverband für Kinderfeuerwehren. Außer den vielen Helfern seitens der Feuerwehren bekamen die circa 140 Kinder mit annähernd 130 Erwachsenen auch große Unterstützung durch die Bäckerei Schelhorn aus Rothenkirchen für das leckere Steckbrot und von der Bürstenfabrik Josef Rebhan aus Teuschnitz, die für die Holzstäbe zum Stockbrotgrillen sorgte.



Große Begeisterung der Kinder

KBM Markus Wachter verwies auf die große Begeisterung der Kinder, die an diesem Abend großen Spaß hatten. Und das Ziel, die Kameradschaft unter den Kindern zu vertiefen, sei voll gelungen. Schon beim Entzünden der Fackel, merkte man die Hilfsbereitschaft der Kinder untereinander.



Über 200 Fackeln

Weil die Straßen nach Eila und Welitsch kurzzeitig für den Verkehr gesperrt waren, war so mancher Pressiger froh, als er die über 200 Fackeln des Zugs der Feuerwehren des Landkreises sah, war doch der Flammenschein kein Zeichen für einen Ernstfall. Die Kinder bewiesen Disziplin, Ausdauer und einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuer und Flamme. Vor dem Pressiger Feuerwehrhaus duftete der Kinderpunsch und verbreitete vorweihnachtliche Stimmung. Pressigs Bürgermeister Hans Pietz (FW) dankte den Organisatoren der Feuerwehr Pressig herzlich für dieses schöne abendliche Spektakel und zollte Respekt und Anerkennung für solch motivierende Ideen. Nicht nur die Kinder waren ja am beginnenden Wochenende zum außergewöhnlichen Einsatz gerufen, schließlich mussten auch die Eltern mitziehen, um diesen gelungenen Abend durchführen zu können.



Und natürlich waren auch die Verantwortlichen zahlreicher Wehren aus dem Landkreis mit ihren Kinderfeuerwehren als Betreuer und Begleitpersonal mit dabei. So sahen sich am Ende KBM Markus Wachter und auch die FF Pressig ermutigt, solch ein Fest zu wiederholen, denn neben dem großen Vergnügen am Lagerfeuer und kleinen Spezialitäten konnten die Besucher auch die zahlreichen Gerätschaften und modernen Ausrüstungsgegenstände der FF Pressig besichtigen, nicht jede Wehr ist so gut mit mehreren Einsatzfahrzeugen und sogar einer großen Drehleiter ausgestattet.