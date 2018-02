Ex-Gemeindekanzlei wird Bürgerhaus

Den entsprechenden Bauantrag für ein Bürgerhaus leitete man an das Landratsamt Kronach weiter. Wie Bürgermeister Knut Morgenroth betonte, hatte er schon im Vorfeld alle örtlichen Vereine zu einer Besprechung eingeladen, was auf große Resonanz stieß. Hierbei ging es um Klärung, wie das neue Bürgerhaus von den Vereinen genutzt werden kann, was allgemein begrüßt wurde. Einen weiteren Schritt in die Zukunft gab der Gemeinderat ebenfalls einstimmig, beim Amt für Ländliche Entwicklung Bamberg einen Antrag zu stellen, für die Aufnahme in das Bayerische Gemeindeentwicklungsprogramm. Dies betreffe, so Morgenroth, besonders die Gemeinde Schneckenlohe und den Gemeindeteil Beikheim, da im Gemeindeteil Mödlitz bereits die Dorferneuerung durchgeführt wurde.

Vor dem Beschluss informierte der Bürgermeister den Gemeinderat ausführlich über die Möglichkeiten der Dorferneuerung und Gemeindeentwicklung um die Lebensqualität zu steigern, die Entwicklung zu fördern und die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen. Allerdings , sollte die Gemeinde in das Programm aufgenommen werden, wäre der nächste freie Seminartermin erst 2019. Zeitlich, so der Bürgermeister, handle es sich aber um ein langfristiges Verfahren, das vor allen bürgerschaftliches Engagement bedürfe.

Nachdem Schneckenlohe 2023 sein 700-jähriges Bestehen feiern kann, könnte man hierfür auch eine Dorfchronik erstellen. Keine Einwände hatte der Gemeinderat gegen die Bauleitplanungen der Nachbargemeinde Weidhausen (Vergrößerung des Neubaugebietes Mühlleite ) und Sonnefeld (Abbruch der ehemaligen Aldi-Filiale und Neubau eines Rewe-Marktes ). Weitergeleitet wurde auch der Bauantrag von Jennifer Gregor und Sebastian Herzer für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses in der Waldstraße.

In seinen Bekanntgaben informierte Bürgermeister Morgenroth den Gemeinderat über den weiteren Breitbandausbau und dem erforderlichen Markterkundungsverfahren. Hierbei habe die Gemeinde zu ermitteln, ob Investoren einen eigenwirtschafltichen Ausbau in den kommenden drei Jahren planen und zu welchen Bandbreiten dieser führt. An Hand eines Planes war ersichtlich, dass besonders die Gemeindeteile Beikheim und Mödlitz mit über 30 Mbit/s an das schnelle Internet angeschlossen sind. Bis zum 5. Juni muss eine Person aus der Gemeinde für die Schöffenwahl 2018 vorgeschlagen werden.

Bei der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses in Schneckenlohe produzierte die Anlage im vergangenen Jahr mit 4522 km/h das schlechteste Ergebnis seit der Inbetriebnahme 2006.

Erhebliche Berschädigungen wurden beim Waldweg "Rundweg Mittlererweg" festgestellt. Man werde deshalb die zuständige Jagdgenossenschaft Schneckenlohe-Mödlitz um eine Ausbesserung des Weges bitten.

Zweiter Bürgermeister Andreas Kristek gab Erläuterungen zur neuen Alarmierungseinheit Schneckenlohe-Mödlitz, die ab dem 10. Januar durch die Rettungsleitstelle angelegt wurde. Diese Änderung ist abs ofort wirksam und bedeutet, das bei einem Ernstfall werktags von 6 bis 18 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Schneckenlohe und Mödlitz gemeinsam mit dem Löschgruppenfahrzeug der FF Schneckenlohe mit sieben Aktiven zum Einsatz fahren. Werktags von 18 bis 6 Uhr, sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen werden Schneckenlohe und Mödlitz getrennt alarmiert. Einladungen gab Bürgermeister Morgenroth zum Hausfasching des VfR Schnecken lohe am kommenden Samstag , 10. Februar, in der Gastwirtschaft Dötschel, dem Gaudiwurm des RSV Schneckenlohe am Sonntag, 11. Februar, ab 14.14 Uhr, dem Kinderfasching der Gemeinde am Faschingsdienstag ab 14 Uhr im Saal der Gastwirtschaft Trukenbrod sowie zum Landrauentag am Donnerstag, 15. Februar, ab 13 Uhr im Schützenhaus Kronach. Bei den Anfragen erkundigte sich Gemeinderat Gerhard Süß über den Sachstand für die Behebung der Beschädigungen über die Brücke am Pförtlein durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug im November 2017. Hierzu konnte der Erste Bürgermeister aktuell die Stellungnahme eines Gutachters der Versicherung des Verursachers bekanntgeben, indem er Reparaturkosten von 1600 Euro festgestellt habe. Dies, so der Bürgermeister und auch der gesamte Gemeinderat, sei nicht akzeptabel, da sich mit diesem Betrag auf keinen Fall der Schaden beheben lasse und man eine Freigabe der Sperrung der Brücke für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Fahrzeuge des gemeindlichen Bauhof herstellen wolle. Man werde deshalb Einspruch erheben, bzw. einen eigenen Gutachter beauftragen. Gerhard Süß regte auch an, beim Kindergarten in Schneckenlohe den Seitenstreifen der Straße zu befestigen und Gemeinderat Georg Völker brachte zur Sprache, dass die Steinach zwischen Schneckenlohe und Beikheim Ausspülungen habe, die bereits sehr nahe bis an die Kreisstraße gingen. Dies sei eine große Gefahrenstelle und solle deshalb dem Landratsamt Kronach und Wasserwirtschaftsamt gemeldet werden.