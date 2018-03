"Es Boadla" war die wichtigste Person

Bei der Taufe eines echten Frankenwaldkindes gab es allerhand Regularien zu beachten. Formelhafte Sprüche und Kulthandlungen sollen Glück bringen und Unheil fernhalten. Die wichtigste Person dabei war " es Boadla".



Wenn von "Volksglaube" die Rede ist, steht der Begriff frei von jeglichem Werturteil über den betreffenden Glauben. Er dokumentiert lediglich Empfindungen, Anschauungen und Betätigungen der einfachen Leute im Frankenwald. Volksglaube und Brauchtum stehen in engem Zusammenhang mit dem Verlauf des Jahres und regeln das Leben der Menschen von der Wiege bis zur Bahre.



Das "Tauschela"

Die Taufe eines Kindes fand in früherer Zeit sobald wie möglich nach der Geburt statt. Der Grund mochte die Angst sein, dem Neugeborenen könnte vorher etwas Böses widerfahren. Vor allem der Glaube an das "Tauschela" war damals sehr lebendig. "Tauschela" bedeutet Wechselbalg und dieses wiederum, dass der neue Erdenbürger von bösen Geistern entführt und durch ein bockbeiniges und dickköpfiges Wesen ersetzt wird.



Bei der Taufe nahm neben dem Paten oder der Patin nur der Vater des Kindes an der Zeremonie teil. Die Kindsmutter dagegen soll daheim während des Taufrituals ein Gebet sprechen, das vorher im Kreis der Familie ausgewählt wird. Musste der Tauftag auf einen späteren Zeitpunkt hinausgeschoben werden, so durfte auch die Mutter des Neugeborenen in der Kirche anwesend sein und zusammen mit ihrem Kind vor dem Altar den Segen erlangen. Zur Kirche und zurück wird der Täufling von der Hebamme getragen. Dabei kann man diesen formelhaften Spruch aus dem Mund der "Ammfraa" vernehmen: "Enn Heid'n droung me fodd, enn gudn Christ'n breng me".



Patenbrief und Geldgeschenk

Bis in die heutige Zeit hinein wird nirgends im Frankenwald das "Eibindich" vergessen. Auf Hochdeutsch heißt es Eingebinde und besteht aus Patenbrief und einem Geldgeschenk. Früher waren es drei klingende Münzen. Der Patenbrief enthält eine Widmung oder ein eigenhändig verfasstes Gedicht des Paten. Dieses "Eibindich" wird unter das Wickelband des Kindes gesteckt und mit in die Kirche getragen. Nach der Taufe bewahrt es die Mutter sorgfältig auf.



Schreit das Kind während der Taufe, verkündet es damit eine glückliche Zukunft. Verhält es sich ruhig, dann verheißt es nichts Gutes. Die eigentliche Namensgebung erfolgte nach altem Glauben nicht mit dem Eintrag in das Geburtenregister, sondern mit der Taufe des Kindes auf seinen Namen. Nach dieser Auffassung wird das Kind durch seine Namensgebung auch Rechtsperson. Die Wurzeln dieses Denkens reichen wahrscheinlich bis ins Germanische zurück. Demnach ist ein Kind erbberechtigt, also Rechtsperson, wenn es zum ersten Mal die Augen aufschlägt und Wände und Dachfirst seines Zuhauses erblickt.



Die Wahl des Namens bereitet keinerlei Schwierigkeiten, wenn man sich an den Brauch der alten Frankenwäldler hält. Als Rufname des Kindes gilt demnach der Name des Paten oder der Patin. Zumindest wird darauf geachtet, dass die Anfangsbuchstaben beider Namen übereinstimmen. Den zweiten Namen des Kindes dürfen die Eltern auswählen.



Die Taufe ist bis heute eine Familienfeier geblieben und richtet sich vor allem nach der "Größe" der Brieftasche und der Großzügigkeit ihres Besitzers. Im südwestlichen Frankenwald hatten die Paten einst die gesamte Tauffeier zu bezahlen, weshalb sie nicht selten auch nach ihrem Vermögen für ihr Amt bestimmt wurden. Schon vor der Taufhandlung werden Wein und Kuchen zur Stärkung gereicht. Auch ist es üblich, den Nachbarn Kuchen ins Haus zu schicken. Neben den geladenen Gästen kommen auch die "Schnorrer" zur Feier, um dem Paten oder der Patin viel Glück zu wünschen und dafür ein üppiges Trinkgeld "abzustauben".



Der "Taufrochen"

Im "Dreiländereck" nordöstlich von Wallenfels brachten vermummte Burschen dem Paten den "Taufrochen". Dieser wird wie folgt beschrieben: Ein geschnitztes Miniaturbäumchen, dessen Äste mit bunten Wollfäden umwickelt sind, auf kreuzförmigem Fußgestell. Das Traumsymbol "Rochen" steht für Erfolg und finanziellen Gewinn.



Am Rennsteig und im "Tettauer Winkel" kamen verkleidete Burschen zum Musizieren. Einer von ihnen forderte die frisch gekürte Patin zum Reigen auf. Erst dann war das Tanzen eröffnet und auch der Kindsmutter erlaubt. Der Obolus für die Burschen war eine ausgiebige Brotzeit mit reichlich Gerstensaft und ein Korb voll Eier.



Auch wenn heute diese Bräuche nicht mehr ausgeübt werden, so hat sich eines nicht geändert: Die wichtigsten Personen bei der Taufe sind nicht etwa die Eltern des Kindes, sondern immer der Pate oder die Patin, das sogenannte "Boadla". Von diesem Zeitpunkt an nimmt dieses "Taufboadla" im Patenbrauchtum einen breiten Raum während des ganzen Lebens ein.