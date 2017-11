Erwin Pelzig sinniert in Kronach

Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig gastiert am Mittwoch, 20. Juni, um 19.30 Uhr im Kreiskulturraum Kronach, Siechenangerstraße 13. Der Unterfranke präsentiert sein neues

Kabarettprogramm " Weg von hier".



Nachdem er seine beiden Fernsehsendungen im ZDF aufgegeben hat, (Pelzig hält sich, Neues aus der Anstalt), konzentriert er sich nach einer längeren Pause wieder voll auf die Bühne. Und genau dorthin gehört das Kabarett auch. Mit seinem neuen Programm scheint Barwasser wieder voll ins Schwarze getroffen zu haben. Die Pressestimmen sind sich jedenfalls selten so einig gewesen, dass es zum Besten gehört, was dieses Genre in den vergangenen Jahren zu bieten hatte.



"Insgesamt ein weiterer denkwürdiger Pelzig-Abend, der eindeutig vor Augen führte, wie sehr die heutige Gesellschaft kabarettistische Feingeister wie Frank-Markus Barwasser braucht", schrieben etwa die Nürnberger Nachrichten. "Hätte man nur ein Wort zur Verfügung, um seinen jüngsten Wurf zu umschreiben, dann könnte, nein, dann müsste es zwangsläufig dieses sein: herausragend. Es ist, ja, man muss es so sagen, Barwassers Meisterwerk", lobt die Würzburger Main-Post.



Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Daneben verfasste er das Theaterstück "Alkaid", welches ab 2010 erfolgreich am Münchner Residenztheater aufgeführt wurde. 2007 lief der erste Film mit Erwin Pelzig "Vorne ist verdammt weit weg" in den deutschen Kinos.



Von 1998 bis 2015 war er bei ARD und ZDF mit seiner satirischen Talkshow "Pelzig hält sich" zu sehen. Gemeinsam mit Urban Priol gab er bis 2013 den Gastgeber in der ZDF-Kabarettsendung "Neues aus der Anstalt". Er erhielt u.a. den Bayerischen Fernsehpreis, den Deutschen Kleinkunstpreis aber auch den Deutschen Comedypreis. Aber am liebsten stand und steht er auf der Bühne, und das gibt er auch zum Besten...



Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Kronach, Marktplatz 5, Tel. 09261/97236

oder unter www.eventim.de - www.printyourticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.