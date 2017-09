Erinnerungen an Mike Rose

von HEIKE SCHÜLEIN

Er sah sich selbst als "painter und poet" - Mike Rose, dessen Werk

sich von der Malerei bis hin zur Schriftstellerei erstreckte. Mike Rose, der

aus Zeichen und Buchstaben Kunst entstehen ließ. Mike Rose, dessen Bilder

Zeichen und Philosophie zugleich sind. Und eben dieser Mike Rose, der gegen

Ende der 50er Jahre nach Oberfranken kam und hier zu einem der

einflussreichsten Protagonisten der nordbayerischen Kunstszene avancierte.

Nun ist im Servicezentrum des Finanzamtes ein beeindruckender Querschnitt

der Werke des Malers, Bühnenbildners und Schriftstellers zu sehen, der

leider viel zu früh 2006 in Bamberg verstarb.



Ingo Cesaro, der für die Konzeption der Ausstellung verantwortlich zeichnet,

gab in seiner sehr persönlichen Einführung nicht nur einen Einblick in die

Vita des Künstlers, sondern teilte auch einige schöne gemeinsame Erlebnisse.

"Über viele Jahre kamen wir zu seinen Ausstellungs-Eröffnungen ins "Studio

M" nach Bamberg und oft genug fuhren wir anschließend mit den Künstlern und

Kunstfreunden nach Kronach. Einmal - es war 1981 - war auch der Verleger Dr.

Bachmeier dabei, dem ich meine Haiku zeigte. Eine Woche später schickte ich

ein Manuskript und wenig später kam die Zusage für eine Veröffentlichung mit

der Anmerkung, Mike Rose würde dazu die Kalligraphien liefern. Zwei Monate

später hatte ich schon den Band "Der Goldfisch im Glas redet und redet" in

Händen", blickte er zurück.



In 47 Jahren hat Mike Rose viele Bilder gemalt, dabei Abstraktion, Schrift

und anderes erforscht. Bekannt geworden ist er mit seinen abstrakten

Schrift- und Zeichenbildern. Aber immer verfolgte er sein Ziel, seine

Vorstellungen zu erweitern - von der Schrift zu den Zeichen, von da zum

multidimensionalen Raum. Danach wandte er sich den emotionalen Möglichkeiten

zu - immer neue Wege gehend, was ihm zahlreiche internationale

Ausstellungserfolge, Ehrenpreise und Auftragsbestellungen aus dem In- und

Ausland einbrachte.



"Seine letzten Bilder "Ins Licht gehen" aus 2006 zeugen

von einer tiefen Emotionalität, Auseinandersetzung mit Gewesenem und einer

reichen Farbigkeit. Es ist so, als ob er seine ganze Lebensessenz in diese

letzten Bilder gelegt hat", meinte Ingo Cesaro, der dessen enorme

Schaffenskraft herausstellte: "Wir haben hier in der Region ganz wenige

Künstler, die ein so umfangreiches und vielseitiges Werk geschaffen haben.

Auch wenige, die wie Mike Rose zum Beispiel durch den Lettrimus eine

internationale Kunstströmung nach Franken brachten. Wer ihn persönlich

kannte, war von ihm und seiner Leidenschaft zur Kunst beeindruckt. Er war

ein Künstler, den man einfach mögen musste."



Bei der Ausstellungseröffnung anwesend waren auch Mike Roses Tochter

Barbara, sein Sohn Ivo, der auch die Werke ausgewählt und gehängt hatte,

sowie die Witwe Anne Meissonnier-Rose. Ivo Rose verlas einen kurzen, von

seinem Vater im Herbst 1991 verfassten Text, der einen eindrucksvollen

Einblick in sein ganz eigenes Kunst-Verständnis gab.



Die sehr sehenswerte Ausstellung zeigt einige seiner früheren Arbeiten wie

auch letzten Werke. Sie zeichnen in ihrer Gesamtheit die Entwicklung seines

Schaffens ausschnitthaft nach. Mike Rose bevorzugte große Formate. Dabei

arbeitete er auf großen Papierbögen, meist aber auf großen Leinwänden oder

Jutestoffen, die er mit abstrakten Kompositionen besetzte. Ein weiteres

Merkmal von ihm ist die Signet-artige Zeichenhaftigkeit seiner Bilder. Dabei

verwendete er zwar nicht immer wirklich "reine", aber doch stets klare -

nicht selten flächig aufgetragene - Farben in starken Kontrasten.



Da dominiert ein kraftvolles Rot neben dem Zweiklang von Schwarz und Weiß auf

beigem Grund oder treffen die Grundfarben Gelb, Rot und Blau in

verschiedenen Abstufungen nebst Schwarz und Weiß flächig aufeinander - und

zwar meist in klar definierten, oft streng konturierten Formen. Nicht selten

fließen Buchstabenkombinationen oder buchstabenartige Chiffren in seine

Kompostionen ein.



Vieles gäbe es noch über sein künstlerisches Schaffen zu berichten: seine

Pop Art-Bilder, Collagen, fotografischen Arbeiten aber auch über die

Objekte, die er schuf, seine Plastiken, Gedichte und über jene Bilder und

Musterblätter, die er - teils in Gedichtform, teils als typographische

Anamorphoten- mit der Schreibmaschine aufs Papier getippt hat. Allen

Kunstinteressierten sei geraten, diese Ausstellung, die zumindest einen

kleinen Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens zugänglich macht, zu

besuchen. Sie macht nämlich vor allem eines - neugierig auf einen großen

Künstler, der sich herzlich wenig um markstrategische Moden kümmerte,

sondern zu ganz eigenen gestalterischen Ausdrucksformen fand.



Dem Amtsleiter des Finanzamts Kronach, Günter Wolkersdorfer, oblag die

Begrüßung der Ehrengäste aus der Politik sowie der Kultur- und Kunstszene

sowie Angehöriger des Künstlers. Sein Dank galt Cesaro für die optische

Bereicherung des Servicezentrums wie auch den Mitarbeitern im Servicezentrum

für die Unterstützung.







Steckbrief Mike Rose

Eigentlich Klaus Viktor Gottfried Rose: geboren 1932,

1952 - 1956: Studium der Medizin, Psychologie, Philosophie, Literatur und

Kunstgeschichte in Göttingen, 1958: erste Ausstellung in Hamburg, 1959 -

1965: nach Volontärzeit am

Bayreuther Festspielhaus Bühnenbildner am E.T.A. Hoffmann-Theater

Bamberg,

1965/1966: Studium

der Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Bamberg, 1966: 1.

Staatsexamen, 1969: 2. Staatsexamen, 1970 - 1979: Gastbühnenbildner am

Bamberger Theater, Ausbildungslehrer am ehemaligen Staatsinstitut für

Kunsterzieher in Bamberg sowie als Dozent für Kunstkurse an der

Volkshochschule Bamberg, 1971/1972: 2. Vorsitzender des BBK Oberfranken,

1972: Mitglied der Gruppe Lettriste, Paris - Beteiligung an deren

Ausstellungen bis in die 80er Jahre, 1973 - 1988: Didaktische Galerie

"Studio M" in Bamberg,1976: Staatsexamen für Sonderpädagogik in Würzburg,

1989 -1992: wöchentliche Radiosendungen über Ausstellungen und Studienreisen

nach Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland, tätig auch als

Schriftsteller, 2006: verstorben im Alter von 73 Jahren



Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist bis 16. Januar 2018 im Servicezentrum

des Finanzamtes Kronach, Melchior-Otto-Platz 10 zu sehen. Sie steht allen

Interessierten montags bis mittwochs von 8 Uhr bis 13 Uhr, donnerstags von 8

Uhr bis 17 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr offen. hs