Erfolgreiches Jahr für die Arnikastadt

"Die Arnikastadt Teuschnitz entwickelt sich zur Marke und das Projekt gibt wichtige Impulse für die weitere Stadtentwicklung", freute sich Netzwerkmanager Oliver Plewa in seinem Jahresrückblick. Die Ziele des Netzwerkmanagements wurden erfüllt, teilweise sogar übertroffen - beispielsweise bei den Besucherzahlen.



So besuchten 2017 rund 60 Besuchergruppen den Kräuterlehr- und Schaugarten beziehungsweise die Arnika-Akademie. Das Arnikafest zog rund 1000 Besucher, die Erlebnistage "Körper-Seele-Geist" rund 1500 Besucher an. Das Arnika-Café hatte elfmal geöffnet. In der Arnika-Akademie fanden 21 Einzelveranstaltungen statt.



Die Weiterbildung zum - bundesweit ausschließlich in Teuschnitz angebotenen - zertifizierten TEH-Praktiker war 2016/17 und 2017/18 jeweils mit 18 Teilnehmern ausgebucht. Die Gesamtbesucherzahl betrug 5000 Personen zuzüglich der Einzelbesucher.



"Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich der letzten vier Jahre", verdeutlichte Plewa. 2017 waren weitere wichtige Schritte auf dem Weg zum Kräuterzentrum in Oberfranken unternommen worden. Der Verein entwickelt sich zum Unternehmen. Die Betriebswirtschaft wird wichtiger. Die Arbeitskraft kann beziehungsweisemuss zunehmend entlohnt werden. "Gleichzeitig wird das Ehrenamt weiterhin eine sehr wichtige Rolle in vielen Bereichen spielen", verdeutlichte Plewa.



Laden eröffnet am 6. Mai

Ziele für 2018 sind eine Verlagerung seines Büros in die Arnika-Akademie. Der Laden "Naturmanufaktur", der am 6. Mai Eröffnung feiert, soll sich mit einem Produktsortiment aus der Region bei Einheimischen und Besuchern etablieren. Man hoffe, Kräuter für die Produkte der Naturmanufaktur von Landwirten aus der Region generieren, weitere TEH-Module ab 2019 anbieten und die Lehr- und Schauküche durch die Entwicklung von Angeboten besser auslasten zu können. Der Kurs zum TEH-Praktiker, der im September startet, ist schon jetzt ausgebucht. Sollten weitere Anmeldungen hinzukommen, erwäge man, einenz weiten Kurs anzubieten.



In seiner Vorschau verwies er auf das Jahresprogramm, ersichtlich unter www.teuschnitz.de . Ab 21. April findet ein Artenkenner-Seminar mit drei Modulen statt. Das Arnikafest findet am 17.Juni, das TEH-Zusatzmodul "Kneipp-Basiskurs" am 30. Juni und 1. Juli statt. Anfang April erscheint erstmalig das neue Magazin "Blütenblatt- das Arnikamagazin" mit Informationen und Geschichten rund um die Themen Natur und Gesundheit.



Mario Stingl (SPD) erkundigte sich nach dem Aufbau eines Onlinehandels.Zunächst gelte es, so Plewa, den jetzigen Bedarf zu decken. Dann werde man sich um weitere Verkaufsstellen bemühen. Als dritter Schritt könne ein Onlinehandel erfolgen. Geplant sind - auf Nachfrage von Michael Hebentanz(FW) - gemeinsame Projekte mit dem Agrotourismus. Beispielsweise soll Teuschnitz als Ausflugsziel stärker beworben werden. Übernachtungsgäste sollen vor Ort gehalten werden, wobei er auf die im ehemaligen "Schwarzen Kreuz" entstehenden Übernachtungsmöglichkeiten verwies.



Mario Stingl regte einen Betrieb des Arnika-Cafés an jedem Sonntag an. Hierfür bedürfe es - so Plewa - eines Betreibers. Derzeit habe man ausschließlich Helfer, die sich von Zeit zu Zeit einbringen können. Ein Betreiber, der dem Café seine "eigene Handschrift" gäbe, wäre wünschenswert.



Rundweg wird runderneuert

Einstimmig beschloss der Stadtrat die Sanierung des 1999 errichteten, beliebten Rundwegs Teuschnitz-Aue. Nach 20 Jahren ist laut Oliver Plewa eine Generalsanierung notwendig, um dessen Attraktivität zu steigern und neue Aspekte des Naturschutzes in das Konzept einzubinden.



Die Wegebaumaßnahmen umfassen eine Einfassung der Parkplätze und deren Aufschottern; die Errichtung von zwei Treppenanlagen, eine kleine Veränderung im Wegeverlauf sowie die Errichtung zweier Holzstege im Quellgebiet der Teuschnitz. Als Wegmarkierung und zur Orientierung erfolgen eine komplette Neumarkierung, ein sich an den Gestaltungskriterien des Naturparks und der Arnikastadt orientierendes Layout sowie das Anbringen einer Übersichtstafel mit dem gesamten Wegeverlauf . Angedacht als Informationseinrichtungen und zur Umweltbildung sind eine Informationstafel zu Natur und Landschaft, Infos zu Wiesenbrütern sowie ein Begleitheft zur Mitnahme an Übersichtstafeln. Die Ausstattung sieht drei Ruhebänke sowie entrindete Baumstämme als Spielelemente vor. Zudem sollen im Parkplatzbereich drei Bäume gepflanzt sowie Arnika beziehungsweise Bärwurz angesiedelt werden. Die geplanten Kosten belaufen sich auf circa 30 000 Euro. Vom Naturpark Frankenwald wird ein Zuschuss von 50 Prozent gewährt. Der Rest verbleibt als Eigenanteil beider Stadt, wobei man auf Spenden hofft. Die Realisation soll heuer erfolgen.



Für den Ausbau der Reichenbacher Straße (KC 8) hat das Landratsamt Kronach die Ausschreibung vorgenommen. Der Auftrag ging an die Firma STL aus Sonneberg. Der Kostenanteil der Stadt beträgt 585 395,67 Euro und setzt sich zusammen aus dem Straßenentwässerungskanal (anteilig), der neuen Kanal- sowie Wasserleitung als auch aus den Gehwegen.



Straßenausbau ab 3. April

Die Telekom nimmt keine Glasfaserverkabelung vor. Erfolge dies durch die Stadt, schlage dies mit 50 000 Euro zu Buche. Bei Gegenstimme von Michael Hebentanz (FW) beschloss man daher, lediglich eine Schutzrohrverlegung in beiden Gehsteigen vorzunehmen. Dies ermöglicht den Hauseigentümern, ein kleineres Schutzrohr durch ihr Grundstück bis ins Haus zu verlegen. Beginn des Ausbaus ist am 3. April, der Spatenstich durch Landrat Klaus Löffler am 9. April. Der Ausbau erfolgt in drei Bauabschnitten. Eine Vollsperrung ist unvermeidbar. Der Lkw-Verkehr wird umgeleitet. Es wird drei Bauabschnitte geben. Man rechnet mit einer Bauzeit bis in den Spätherbst.



Stadt beteiligt sich an "HolzArt"

Die Stadt beteiligt sich wiederum am internationalen Kunstprojekt "HolzART" im Juli dieses Jahres. Man rechnet mit Kosten von 650 Euro sowie für den Künstler zusätzlich Unterkunft und Verpflegung. Dabei soll erneut die Künstlerin Judith Franke, die die von Teuschnitz erworbene Arnika-Skulptur geschaffen hat, einen Baum bearbeiten. Man hofft, wiederum einen Sponsor für einen eventuell erneuten Ankauf zu finden.