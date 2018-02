Stadtillumination - was ist das, wie geht das? Faszinierende Bilder und vor allem überzeugende Argumente begeisterten die Zuhörer in Pavillon der Sparkasse Kronach beim Informationsabend. Der Verein 1000 Jahre Kronach hatte dazu Referent und Diplomingenieur Michael Müller eingeladen. Bekannt sei der "Meister des Lichts" vor allem durch seine Mitwirkung bei "Kronach leuchtet," betonte Vorsitzender Manfred Raum.



Um seine Zuhörer für das Thema zu sensibilisieren, nannte Müller unter anderem die Vorteile temporärer Beleuchtung. Er plädierte für eine Ausleuchtung von Wahrzeichen, Straßen und Wegen, Gebäuden, der Natur und unterschiedlichen Details. "Man muss bestimmte Elemente aus der Dunkelheit herauskitzeln." Allerdings helfe viel nicht immer viel. "Es reicht, wenn man jedes zweite Haus beleuchtet," kam in trockenem Humor, aber ernst gemeint. Kontrast sei vor allem wichtig und dass man mit Licht und Schatten spiele. Dazu klettern er und seine Studenten auch schon mal auf Dächer und schaffen klare Konzepte. Seine Bilder an diesem Abend zeigten aber auch, wie man es nicht machen sollte. Die "Billigvarianten" so mancher Stadtoberhäupter fielen da mit Pauken und Trompeten durch.

Und Michael Müller stellte ganz klare Regeln für eine gute Beleuchtung auf. Unter anderem zählten dazu auch die Lichtart, wie beispielsweise, direkt, indirekt oder diffus. Auch die Farbe sei immens wichtig. Er zeigte den Unterschied zwischen kaltweiß, neutralweiß und warmweiß. Dann müsse man auch die Lichtstärke, die Richtung und die Materialität beachten. Eine Betonung auf Licht- und Sichtachsen und das Spiel mit dem Schatten verdeutlichte er ebenfalls an Beispielen wie Kirchen, Parks und Fachwerkhäuser.

Noch ganz unter dem Eindruck dieses Szenarios tauchte auf der Leinwand plötzlich ein quietschbuntes Spielzeugauto auf. Es diente sozusagen als abschreckendes Beispiel. "Ich provoziere jetzt ein bisschen, denn an Farben kann man sich schnell sattsehen. Farbe ist immer subjektiv." Er plädierte für Ruhepunkte, für weißes Licht auf Wegen und dafür, dass man farbiges Licht in Maßen einsetzen sollte. "Wir wollen doch keinen Las-Vegas-Effekt", war sein Fazit.