Einzelhandelsverband: "Die großen Gewinner waren die Logistiker"

"Etwa jedes vierte Weihnachtsgeschenk wurde 2017 im Internet gekauft", sagt Sabine Köppel. Stichhaltige Zahlen lägen ihr zwar noch nicht vor, aber aus den Rückmeldungen ihrer Verbandsmitglieder weiß die oberfränkische Bezirksgeschäftsführerin des Handelsverbands Bayern (HBE): "Das Weihnachtsgeschäft 2017 war für viele stationäre Händler kein Grund für übertriebene Freude."



Bestimmte Branchen stark betroffen



Bayernweit werden die Umsatzzahlen für Online- und stationären Handel zusammen wohl etwa auf Vorjahresniveau liegen. Vor allem in bestimmten Branchen litten die Händler vor Ort aber unter der Konkurrenz im Netz. "Lederwaren, Schuhe, Bücher, Textilien oder Parfüm sind klassische Produkte, die immer mehr online bestellt waren", analysiert Sabine Köppel.



Dies führe auch dazu, dass Spontankäufe wegfallen, wenn die Menschen nicht mehr in den Innenstädten unterwegs sind. "Der Mitnahmeeffekt aus dem Schaufenster heraus fällt weg", sagt Köppel. Dennoch: Am besten gegen das Online-Geschäft ankämpfen, könnten immer noch die Kaufhäuser mit ihrer breiten Angebotspalette. "Kleinere Läden haben dagegen noch mehr Probleme."



Gute Rahmenbedingungen herrschten in diesem Winter für Sportgeschäfte, da der Schnee in Frankenwald und Fichtelgebirge recht bald einsetzte. Den größten Zuwachs machten freilich die, die die Geschenke ausgeliefert haben: "Die größten Gewinner sind die Logistiker", sagt Köppel.



