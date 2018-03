Ein Hummer und eine Suppenschildkröte in einer schwimmenden Suppentasse, eine kluge Raupe als Ratgeber in allen Lebenslagen und eine sprechende Tür, die ein ziemlich "verschlossener" Typ ist: Es sind ziemlich skurrile, aber doch ungemein liebenswerte Fantasiegestalten, auf die Alice im Wunderland trifft. Vor einigen Minuten war diese noch in ihrer harmlosen Kinderwelt gewesen. Im heimischen Garten träumte sie vor sich hin, als plötzlich ein hektisches weißes "Ich habe keine Zeit"- Kaninchen durch ihre Welt flitzte.

Der recht verspätete Geselle verschwand zwar sogleich wieder in seinem unterirdischen Bau, leider aber verfolgt von Alices Katze Dina. Was blieb dem Mädchen da anderes übrig, als selbst in das Erdloch hinterher zu springen - und sich in einer einmaligen Wunderwelt voller fantasievoller, verrückter Geschehnisse wieder zu finden... Es gibt nicht viele Geschichten, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen begeistert. Das 1865 erschienene Kinderbuch "Alice im Wunderland" des britischen Schriftstellers Lewis Carroll ist solch eine. In vier Aufführungen nimmt sich heuer das Unterstufentheater des Frankenwald-Gymnasiums (FWG) der weltberühmten fantastischen Geschichte in einer Bearbeitung des Regisseurs Jan Bodinus an. Unter Regie von Stefanie Aust und künstlerischer Leitung von Alexandra Reiter taucht Alice dabei in eine Welt voller Farben und Magie ab, in der die ihr bekannten Regeln nicht mehr gelten.

Komische und spannende Momente wechseln sich im Minutentakt ab: Unsinniges wie auch Tiefgründiges! Sie macht Bekanntschaft mit einigen reichlich sonderbaren Gestalten. Durchgeknallt sind sie eigentlich alle: der feuerrote Hummer und die etwas eingebildete Suppenschildkröte, die kleine Spinne mit "tierischer" Angst vor Menschen, der verrückte Hutmacher, die schöne Blumenkönigin und nicht zuletzt die immer grinsende Katze, die Alice zu einer sonderbaren immerwährenden Teegesellschaft mit einem Hutmacher, einer Schlafmaus und einem Märzhasen führt.

Nach vielen unglaublichen und aufregenden Abenteuern trifft das Mädchen schließlich auf die - von einem Spielkartensoldat bewachte - herrschsüchtige Herzkönigin und ihren mitfühlenden, aber leider recht eingeschüchterten Gatten, den Herzkönig. Bei einem eigenartigen Croquet-Spiel - den Croquet-Ball bildet ein bedauernswerter kleiner Igel - kommt es dann zum Show-Down, hatte es doch Alice tatsächlich gewagt, die Königin zu besiegen. So findet sie sich plötzlich auf der Anklagebank wieder, angeklagt der Majestätsbeleidigung...

Tolle Nachwuchsakteure mit einer schier ansteckenden Spielfreude, hinreißende Kostüme und eine höchst aufwendige - vom P-Seminar Bühnenbild Q 11 konzeptionierte - Kulisse voll leuchtender Farbigkeit ließen das große Abenteuer des kleinen Mädchens lebendig werden. Dazu gab es jede Menge Musik, live gesungen von den Darstellern wie auch vom Unterstufenchor sowie instrumental begleitet von Blechbläsern und Streichern der Schule. Verantwortlich für die die musikalische Gestaltung zeichnete die Lehrerein Veronika Schlereth, die am Piano die Aufführung begleitete und einige der Stücke sogar selbst komponierte. Gemeinsam entstand so ein dichtes Geflecht aus Musik, Schauspiel und Theater, das poetische Momente mit dem Spaß am Geschichtenerzählen verband. Ein besonderes Lob verdienen die hervorragenden schauspielerischen Leistungen, wobei die jungen Darsteller ein ums andere Mal wahrlich über sich hinauswuchsen - und das alles vor großem Publikum, höchsten Respekt!

Gespielt wird in zwei Besetzungen. Bei der Premiere schlüpfte Leni Müller in die Rolle der Alice, die sie zauberhaft verträumt darstellte. Als immer hektisches weißes Kaninchen war Lilo Ehrsam zu sehen. Wie sie über die Bühne flitzte, stets in Angst, der gestrengen Herzkönigin zu spät die Zeit anzusagen, war eine wahre Freude! Am Ende kommt Alice mit ihrem Kätzchen wohlbehalten wieder in ihrer normalen Welt an. Doch sie vermisst ihre neuen Freunde. Dann sind sie plötzlich wieder alle da. Wie das möglich ist? Mit der Erkenntnis: "Wenn man es sich etwas ganz fest wünscht, dann ...!"

Der begeisterte Beifall der Gäste zeigte, dass das Stück eine zauberhafte Zeitlosigkeit besitzt und nicht nur Kinder bestens unterhalten kann. Zu recht sehr stolz auf die Leistung aller Mitwirkenden vor und hinter der Bühne zeigte sich dann auch Schulleiter Harald Weichert. Nach der Premiere am Donnerstag und der Aufführung am Freitag, gibt es am heutigen Samstag und morgigen Sonntag zwei weitere Vorstellungen.

Rollenverteilung: Alice (Leni Müller, Marisa Blinzler), Cecilia (Mette Rädisch, Melissa Muchambetov), Grinsekatze (Magdalena Pittroff, Carina Kaiser), Blumenkönigin (Melissa Muchambetov, Antonia Grau), Herzkönigin (Saskia Jung, Laura Eckert), Suppenschildkröte (Carla Kratofil, Luise Then), Kleine Spinne (Charlotte Hanke), Schlafmaus (Jule-Mai Fiedler), Igel (Lena Schreiber), Weißes Kaninchen (Lilo Ehrsam, Angelina Zeller), Sprechende Tür (Gabriel Tautorat, Aaron Triebner), Raupe (Rebecca Hanke, Glenn Langold), Märzhase (Miriam Ginevrino, Mirjam Krauter), König (Piotr Szymanski), Hummer (Ina Höfner), Frosch (Piotr Szymanski, Luise Then), Hutmacher (Anna Mayer, Sophia Ludwig), Spielkartensoldat (Aaron Triebner)