Eine Schau, die es so noch nie gab

In der weltweiten Aufmerksamkeit braucht der Malerfürst Lucas Cranach die Festung Rosenberg nicht - umgekehrt ist das schon eher der Fall: Die Sammlung vorwiegend fränkischer Kunst aus Mittelalter und Renaissance in der Fränkischen Galerie bettet die Kunstwerke Lucas Cranachs in einen zeitlichen Rahmen und stellt sie in Beziehung zu Künstlern seiner Zeit. Veranstaltungen und Ausstellungen mit Bezug zu Cranach wirken als Publikumsmagneten weit über die Region hinaus.

Und so kamen am Freitagabend wieder alle auf die Festung, die einen Bezug zur Kunst Cranachs haben: Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler, Politiker, Stiftungsvertreter, Vorstände aus Wirtschaft und Vereinen und viele interessierte Bürgerinnen und Bürger - die Regimentsstube war bis in den letzten Winkel besetzt.



Das Großaufgebot an akademischen Titeln und Würdenträgern hatte freilich einen guten Grund: "Zeichnen in Cranachs Werkstatt" ist eine Schau, die es in dieser Form noch nie gab und auf absehbare Zeit auch nicht mehr geben wird. Die kostbaren Handzeichnungen werden sich nach der Ausstellung für zehn bis 15 Jahre im dunklen Archiv der Erlanger Universitätsbibliothek erholen.

Den Reigen der Grußworte eröffnete Hausherr und Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein. Sein Herz sei voller Freude über diese bedeutendste Ausstellung seit der Landesausstellung "Lucas Cranach: ein Maler-Unternehmer aus Franken" im Jahr 1994. Das Bekenntnis der Stadt zur Festung habe sich abermals als richtig erwiesen. Der Begriff "Festung" wird bei Beiergrößlein stets flankiert mit "lieb" und "teuer", so würdigte er die finanziellen Hilfen durch die Oberfrankenstiftung, die Sparkassenstiftung und die Ernst-von-Siemens-Stiftung. Auch sein Herz schlage für die Festung, bekannte Matthias Weniger vom Bayerischen Nationalmuseum München, dessen Ableger die Fränkische Galerie ist. Die Objekte der Ausstellung seien nicht einfach nur eingestellt, sie seien eine perfekte Hineinfügung in die Dauerausstellung.



Cranach und die Gegenwart

Einen Blick auf das Schaffen von Cranachs Werkstatt durch die politische Brille als Regierungspräsidentin von Oberfranken warf Heidrun Piwernetz: Was können wir von Lucas Cranach für die heutige Zeit lernen? Das Fundament seines Erfolg sei eine erstklassige Ausbildung mit Auslandserfahrung gewesen. Er habe sein Unternehmen auf mehrere Füße gestellt, den Übergang zur nächsten Generation geregelt (insgesamt vier Generationen betrieben die Cranach-Werkstatt), er habe sich den technischen Fortschritt zunutze gemacht und außerdem nach der Devise gehandelt, Kunst und Kommerz widersprechen sich nicht.



Dass mit dem Namen Cranachs auch heute noch Geschäfte zu machen sind, wurde in der Ansprache von Dietmar Lang, dem Lucas-Cranach-Beauftragten der Stadt Kronach, deutlich. Der Name adelt unter anderem Schulen, Straßen, Gasthäuser und ein Bierflaschenetikett. Weniger profan war Langs Hinweis auf das Zitat "Wo Dein Schatz ist, da ist auch dein Herz" aus der Bergpredigt. Insofern wünsche er sich, dass sich viele Touristen zur Schatzsuche auf den Berg aufmachten und die Einheimischen ihr Herz für die Festung entdecken mögen.



Nachdem das Thema Lucas Cranach aus mehreren Richtungen eingekreist war, führte Hans Dickel vom Institut für Kunstgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in die Ausstellung ein.



Die Handzeichnungen wurden in ihrer Zeit nicht ausgestellt, erklärte Dickel, denn die Künstler wollten sich nicht über die Schulter schauen lassen. In der Sammlung offenbare sich der Geheimnis des Erfolgs der Cranach-Werkstatt. Die rund 100 Zeichnungen seien bei bester Lichtregie in wunderschönen Räumen in Szene gesetzt. Schautafeln erläutern anschaulich und verständlich die einzelnen Abteilungen. Nachhaltigkeit war ein wichtiges Prinzip bei der Konzeption - die Glasvitrinen und Schautafeln sind wiederverwendbar. Genauso wie die Stadt Kronach plädierte Dickel für eine Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation mit der FAU. Bei einem überschaubaren Kostenrahmen im vierstelligen Bereich könnten zwei konkrete Ideen bald umgesetzt werden, lockte er potenzielle Geldgeber.



Die Spannungsschraube auf die "hochkarätige und anregende Ausstellung" zog Elke Anna Werner vom Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin gehörig an. Sie referierte über "die Macht der Linie" bei Lucas Cranach d.Ä. und lenkte den Blick des Publikums auf die zeichnerischen Details der Exponate. Elke Anna Werner legte in ihrem Fachvortrag anlässlich der Eröffnung der Austellung "Zeichnen in Cranachs Werkstatt" den Fokus auf die Linienführung in Zeichnungen und Gemälden Lucas Cranachs. "Die reduzierten Mittel der Linie vermögen es, den Betrachter in den Bann zu ziehen." Einflussgebend bei Lucas Cranach sei die Sandsteinskulptur "Johannes der Täufer" von Hans Hartlin gewesen, die der Maler seit Kindertagen kannte, denn sie war an der Stadtpfarrkirche angebracht. Der dynamische Faltenwurf findet sich wieder in Zeichnungen Cranachs, die aus seiner Zeit in Wien bekannt sind.



Auf Stil eingeschworen

Im Laufe seines Künstlerlebens entwickelte Cranach seine Technik zur Marke, in dem er seine Schüler und Mitarbeiter auf seinen Stil einschwor. Damit stellte er seine Künstlerpersönlichkeit hinter die Authentizität seiner Werkstatt zurück. "Statt eines großen Cranachs waren vier bis fünf kleine Cranachs aktiv", erläuterte Werner. Seine Schüler kopierten die Arbeiten des Meisters und lernten von ihm, dynamisierte Bildtiefe und Räumlichkeit mittels Farbauftrag im Schichtprinzip zu erzeugen. 1520 erhielt die Werkstatt Cranach einen Großauftrag von Kardinal Albrecht von Brandenburg: die komplette Ausstattung der Stiftskirche von Halle mit Wandelaltären und Tafelbildern. Insgesamt 142 Kunstwerke fertigte die Werkstatt in nur drei bis vier Jahren an. Zwei Dinge seien an diesem Großprojekt bemerkenswert: Der Kardinal brachte mit seinem ausufernden Ablasshandel Luther gegen sich auf und setzte damit die Reformation in Gang. Die schnelle Ausführung des Auftrags war nur mit einer rationalisierten schnellen Arbeitsweise möglich. Cranach fertigte Präsentationszeichnungen im Maßstab 1:10 an, die wiederum kopiert wurden und als Vorlagen für die Mitarbeiter dienten. Durch die maßstabsgetreue Wiedergabe konnten Motive in der Entwurfsphase beliebig vertauscht werden.



Prozess der Vereinheitlichung

Der Hallenser Auftrag setzte den Prozess der Vereinheitlichung und Standardisierung zugunsten der Markenbildung "Lucas Cranach" erst richtig in Gang. Es entstand ein Standardrepertoire an geistlichen und profanen Themen bis hin zu standardisierten Porträtformaten.

Die Ausstellung gibt Aufschluss über die Rationalisierungsmechanismen bei Entwurf und Endausführung. Mehrere Zeichnungsgattungen werden gezeigt: Reinzeichnungen aus der Hand Cranachs für den Kunden, Kopien der Schüler, Werke mit eigenem künstlerischen Status, Entwurfszeichnungen und Pinselunterzeichnungen auf Gemälden.





Jetzt wurde es wirklich Zeit, das Konvolut selbst in Augenschein zu nehmen. Lucas Cranach höchstpersönlich, beziehungsweise die "optische Interpretation" des Vielgepriesenen in Gestalt Wolfgang Eckert-Hetzels eröffnete die Ausstellung mit den Worten: "All das, was über mich gesagt wurde, wusste ich zu Lebzeiten nicht."