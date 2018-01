Eine musikalisch hochwertige Stunde

Die gebürtige Kronacherin Stephanie Simon hatte zusammen mit Katja Woitsch vor acht Jahren das Sopranistinnenensemble gegründet. Beim Auftritt in ihrer Geburtsstadt wurden sie von Bernhard Kuffer am Klavier begleitet. Als Gast wirkte an der Querflöte Regina Bußmann mit. Die musikalische Winterreise begann mit dem "Sub tuum praesidium" Offertorium für zwei Soprane, ursprünglich marianische Antiphon und eines der ältesten Mariengebete von Wolfgang Amadeus Mozart.

Ein wahres Klangerlebnis war der Auftritt von Katja Woitsch, die mit ihrer herrlichen Stimme Weihnachten, den Christbaum und die Heiligen Drei Könige in den besinnlichen Arien von Richard Trunk sang.

Der Gast Regina Bußmann erfreute die bis auf den letzten Platz gefüllten Kirchenbesucher mit einer "Aria" für Flöte und Klavier von Albert Roussel. Sie begleitete Stephanie Simon auch bei "Les Cadeaux", "Image de Noel" und "Les Bergers" von Felix Martin.

Ins Lauschen verfielen die Besucher auch bei der von Arne Dorumsgaard neu vertonten Liedern "Maria durch ein Dornwald ging" und "Still, still, still", welche von Katja Woitsch besungen wurde. Der "Winterweihe" und dem Wiegenlied" von Richard Strauss durch Stephanie Simon dargebracht folgte ein weiteres Duo mit Katja Woitsch. Diesmal gaben sie "Ave Maris Stella" von Jules Massenet, ein lateinischer Hymnus aus dem achten Jahrhundert, der zur Vesper an Marienfesten gesungen wird, zum Besten.

"Cantique de Noel" von Adolphe Adam und "Gesü Bambino" von Pietro Yon mit Katja Woitsch sowie "An Old Carol" von Roger Quilter und "Coventry Carol" von Mark Hayes mit Stephanie Simon bildeten die Mittelteil des Konzerts. "Ah, vous dirai-je, Maman" (morgen kommt der Weihnachtsmann), von Wolfgang Amadeus Mozart, Variationen für Klavier Solo spielte der freischaffende Künstler Bernhard Kuffer. "Candlelight Carol" von Johan Rutter, "Es ist ein Ros' entsprungen" und "Deck the Hall" arrangiert von Richard Walters erfreute die Besucher. Mit dem französischen Volkslied "Un flambeau, Jeanette, Isabelle" arrangiert von Mark Hayes und dem "Ave Maria" von Giulio Caccini näherte man sich dem Ende einer musikalisch hochwertigen Stunde. Die beiden Sopranistinnen beschlossen das Konzert mit dem gemeinsamen "Ave Maria" von Camille Saint-Saens. Nach kräftigem Applaus des begeisterten Publikums gab es als Zugabe den "Abendsegen" aus der Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck.