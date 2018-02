"Einbrecher" entpuppt sich als Freund der Tochter

Am Mittwochabend wurde die Polizei Kronach über eine verdächtige Wahrnehmung in Steinwiesen informiert. Der Mitteiler hatte festgestellt, dass an der Fassade des Nachbarhauses eine lange Leiter angelehnt war, was den Mitteiler stutzig machte.



Eine Polizeistreife nahm hierauf mit den Hauseigentümern Kontakt auf und konnte den Sachverhalt schnell klären. Wie sich herausstellte, hatte nicht etwa ein vermeintlicher Einbrecher sondern der Freund der Tochter sich zunächst eine Leiter vom Nachbarn "geborgt" und mit dieser versucht, bei seiner Liebsten einzusteigen. Da die Leiter aber zu niedrig war, schaute sich der junge Mann nach einem größeren Modell um und wurde prompt fündig.



Woher jedoch die Leiter stammt und warum der junge Mann diese nicht zum bislang unbekannten Eigentümer zurückbrachte, ist bislang noch ungeklärt.