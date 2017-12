Vom Flüssigglas zur preisgekürten Flasche

Die Produktion



Der klassische fränkische Bocksbeutel hat abgespeckt: Die typische bauchige Form ist nun kantiger - und somit moderner. Der oberfränkische Behälterglashersteller Wiegand-Glas gewann für diese Neuinterpretation im Herbst den Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Gestaltung und Veredelung und wurde sogar mit dem Gold-Award ausgezeichnet. Jury-Mitglied Nicolas Eilken rechtfertigt die Nominierung damit, dass der Bocksbeutel PS "auf mutige und beispielhafte Weise Nachhaltigkeit, Design, Tradition und Moderne" verknüpft.Mehr als ein Jahr vor der Auszeichnung ging die Produktion in Serie. Seit dem 23. August 2016 wurden bisher rund zehn Millionen Bocksbeutel PS in den Farben Weiß, Massongrün und Oliv produziert. Dabei gibt es spezielle Herausforderungen. So erklärt Artikelneuentwickler Josef Möhrlein: "Die Bocksbeutelform ist eine knifflige Form."Was er damit meint und wie die einzelnen Produktionsschritte vom Altglas zum Preisträger aussehen, erfahren Sie auf infranken.de