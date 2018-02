Ein überwältigendes Brausen und Dröhnen

Die Orgel braust und dröhnt: Wenn Andreas Marquardt in die Tasten greift, vibriert die Luft. Sie zittert, sie bebt. Der Gesamtklang ist überwältigend. Als die letzten Klänge der Orgel in der Christuskirche verhallen, brandet Applaus auf. Der Organist braucht einige Augenblicke, um wieder im "Jetzt" anzukommen und den Beifall genießen zu können - so intensiv war sein Spiel. Dann aber verneigt er sich gerührt über die ihm entgegengebrachte Wertschätzung. Der Beifall ist eine kleine Gegenleistung für das, was er anzubieten hatte - und das war jede Menge großartige Orgelmusik!

Auffällig von Anfang an: In höchster gedanklicher Konzentration bildet der Kantor an der St. Johanniskirche in Saalfeld mit der Kronacher romantischen Steinmeyer-Orgel eine Einheit: mal zärtlich-innig, mal ohne "Schonung". Dann geht er hart ran und entfacht einen musikalischen Sturm. Sein interpretatorisches Spektrum ist breit gefächert: Programme für Orgel solo, Posaune und Orgel sowie Schlagwerk und Orgel - alte Musik bis hin zu zeitgenössischen Eigenkompositionen. Beides brachte er auch in Kronach eindrucksvoll zum Klingen und es war eine helle Freude, ihm dabei zuzuhören.

Auf dem Programm standen Werke mit "Dunkelheit und Licht" - so das Motto des passend zum Sexagesimae-Sonntag (der 60. Tag vor Ostern) ausgewählten Konzerts, in das Dekanatskantor Marius Popp einführte. "Und Satan sprach zum Herrn: Führe einmal einen Schlag und triff Hiob und all sein Hab und Gut ..." - Seinen Beginn fand das Klangfeuerwerk mit den beiden ersten Sätzen "Schicksal" und "Gesinnungstreue" des achtsätzigen Orgelzyklus "Hiob" des tschechischen Komponisten Petr Eben (1929 bis 2007). Die Geschichte handelt von einem Mann aus dem Lande Uz, der zunächst von Gott alles bekommen hat: Reichtum, Anerkennung, Familie! Innerhalb eines Tages verliert er jedoch alles und ihn befallen schreckliche Krankheiten. Hiobs Kampf, seine innere Zerrissenheit, die ganze Weite menschlichen Erlebens und Fühlens: All das brachte der einer Thüringer Kantorenfamilie entstammende Orgelvirtuose geradezu schmerzhaft zum Ausdruck: Gewaltiges Aufschreien im Leid, voller Wucht, schrill und anklagend! Gänsehaut pur! Interessant war die Gegenüberstellung der wunderbaren romantischen Kompositionsweise von Johannes Brahms (1833 bis 1897) und Marquardts beeindruckender zeitgenössischer Tonschöpfung, beide inspiriert vom Choral "Mein Jesu, der du mich ...".

Unangestrengt und mühelos schienen dabei seine Finger nur so über die Tasten zu schwirren, um dann wieder an den genau richtigen Stellen markante Akzente zu setzen. Der ungarische Komponist Zoltán Kodály (1882 bis 1967) war einer der bedeutendsten Komponisten seines Landes. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er der führende künstlerische Botschafter Ungarns. Zu einer herrlichen Hommage gerieten die beiden von Marquardt wunderbar zum Klingen gebrachten Epigramme Andantino und Con motto. Zu musikalischen Ehren verhalf er auch Altmeister Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) mit dessen genialer Choralbearbeitung zum ältesten - heute aber leider kaum noch bekannten evangelischen Tauflied "Christ, unser Herr zum Jordan kam": ein Traum an Schönheit!

Sergei Rachmaninows (1873 bis 1943) cis-Moll-Prélude ist dessen populärstes Klavierstück. Der künstlerische Gast ließ das bekannte Werke der Spätromantik in der Orgel-Bearbeitung von Louis Vierne im vielseitigen Klang der "Königin der Instrumente" nur so nur so erstrahlen, bevor es schließlich mit Max Regers (1873 bis 1916) bekannter Fantasie und Fuge d-Moll zum wahrhaft furiosen Finale des Programms überging - mit enormen Ansprüchen an die manuellen Fähigkeiten, an die Kräfte und die Vitalität des Organisten.

Bewundernswert brachte er dabei die ganze Komplexität und Klangvielfalt dieses Meisterwerks zur Geltung. Die Improvisation als augenblicksbezogene Kunst ist für viele die Königsdisziplin des Orgelspiels. Der Kantor hatte nach dem ihm zum Abschluss des offiziellen Teils zuteil gewordenen Applaus sogar noch die Kondition für eine solch beeindruckend locker absolvierte Improvisation des Kirchenlieds "Du Morgenstern, du Licht vom Licht", das er als Zugabe gewährte - Welche Energieleistung!

Zur Person:

Andreas Marquardt: wurde 1981 in Mühlhausen geboren. An der Hochschule für Musik in Nürnberg legte er 2006 das Meisterklassendiplom ab. Sein darauf folgendes Aufbaustudium Kirchenmusik in Leipzig schloss er 2010 mit dem Master ab. Seit 2012 leitet er das Kantorat an St. Johannis zu Saalfeld. Die Thüringer Sängerknaben, der Mädelchor und der Oratorienchor Saalfeld stehen unter seiner Leitung. Er ist 1. Preisträger des Orgelwettbewerbs der Nürnberger Nachrichten 2004.