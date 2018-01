Ein Schrittmacher für den Waldumbau im Kreis Kronach

Der Frankenwald hatte im Rennen um einen Nationalpark das Nachsehen. Befürworter wie Gegner der Parkidee waren sich letztlich aber einig, dass die Region aus der intensiven Diskussion auf allen Ebenen ihren Nutzen ziehen muss. Die Entwicklung des Frankenwaldes soll Fahrt aufnehmen. Über eine Hochschule, eine naturschutzfachliche Weiterentwicklung und Möglichkeiten für den Tourismus wurde bereits ausgiebig gesprochen. Nun sollen die Planungen für das Thema "Waldumbau" forciert werden.Markus Wich, Zweiter Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Kronach-Rothenkirchen, und Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner (CSU) bestätigen auf unsere Nachfrage, dass am Dienstag eine Besprechung über eine Bildungsstätte zu diesem Bereich stattfand. Als "weit fortgeschritten" bezeichnet der Abgeordnete den Stand der Dinge. Weiter ins Detail geht Wich. Er blickt auf das Eichenzentrum, das der Spessart an Land gezogen hat, und auf das Steigerwald-Zentrum zur Nachhaltigkeit in Handthal.Für den Waldbauern und CSU-Kommunalpolitiker Wich sind dies zwei Musterbeispiele für das, was der Frankenwald bekommen sollte. "Für uns gilt es jetzt, uns zu positionieren. Wir brauchen ein Leuchtturm-Projekt für den Landkreis Kronach", fordert er.Welche konkreten Ideen dazu im Raum stehen, erfahren Sie hier bei inFranken.de.