Ein Markt der Möglichkeiten

"Ich engagiere mich gerne, weil es Spaß macht und in Kronach zu viel brach liegt", "Wir wollen Kronach gestalten und unser liebenswertes Kronach erhalten", "Unser Gemeinwesen funktioniert besser durch bürgerschaftliches Engagement" - Solche und viele weitere kurze "Mitmach"-Plädoyers baumeln - jeweils mit einem Bild des Engagierten - an diesem Samstagvormittag an einer langen Leine auf dem Hussitenplatz.Die kleine "Ausstellung an der Leine", die im Laufe des Samstags immer weiter anwuchs, war Bestandteil eines Markts der etwas anderen Art, eines Markts der Möglichkeiten! Viele "Fieranten" boten dabei an ihren sorgsam gestalteten Ständen ihre "Waren" feil. Und das bunt gemischte Angebot der "Engagieren Stadt" und deren Kooperationspartner konnte sich wahrlich sehen lassen. Die Besucher konnten Ideen "einkaufen", Mitmach-Möglichkeiten testen, Kooperationsbereitschaft "sammeln" und Best-Practices zum Nachmachen mitnehmen - und das vollkommen gratis, als "Mitmach"-Angebot!Motor und Träger der "Engagierten Stadt" ist "Kronach Creativ". Gemeinsam mit der Stadtpolitik, dem Caritasverband für den Landkreis Kronach und weiteren 26 Kooperationspartnern macht sich Kronach auf den Weg zur "Bürgerstadt". Die Bürger werden dabei als eine Säule der Stadtentwicklung verstanden. Bürgerschaftliches Engagement, Eigeninitiative und Kooperationsbereitschaft werden gezielt gestärkt und gefördert. Die dabei vorhandene enorme Vielfalt an Möglichkeiten zeigte die erstmals initiierte Kronacher Engagement-Börse. Die Freude über das so lebendige Marktgeschehen war Kronachs Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann (CSU) vom Arbeitskreises "Familienfreundliches Kronach" sowie "Kronach-Creativ"-Vorsitzenden Rainer Kober bei ihrer Begrüßung dann auch deutlich anzusehen."In Kronach gibt es 380 Vereine und Organisationen. Pro Jahr werden dabei 500 000 ehrenamtliche Stunden geleistet", nannte Hofmann beeindruckende Zahlen. Die Initiative "Engagiere Stadt" habe sich die Stärkung und Förderung bürgerschaftliches Engagement auf die Fahnen geschrieben. Man wolle die Stadt weiterentwickeln, eine hohe Identifikation mit Kronach erreichen und den Zusammenhalt stärken. Kronach solle näher zusammenrücken. Aus dem Arbeitskreis "Familienfreundliches Kronach" entstand unter anderem das "Mädchen-Café" mit dem Projekt "Gestalte deinen Lieblingsplatz im Freien 2017". Sie dankte allen Kooperationspartnern für die Beteiligung an der Kronacher Engagement-Börse wie auch ihr Engagement das ganze Jahr über. "Ohne euch wäre Kronach um einiges ärmer", zeigte sie sich sicher. Dem konnte sich Kober nur anschließen. Es sei unglaublich, welches bürgerschaftliches Engagement schon vorhanden sei. Vor 15 Jahren habe in Kronach eine depressive Stimmung geherrscht. "Der Landkreis fühlte sich von allen vergessen. Nicht wenige glaubten, uns wird eh nicht geholfen", erinnerte er sich zurück. Nunmehr habe man Aufbruchsstimmung. Kronachs größtes Potenzial sei - angesichts leerer Kassen und knappen Personals - dann auch seine engagierte Bürgerschaft. Diese gelte es noch besser zu vernetzen, um dadurch eine Basiskraft sowie Eigendynamik zu entwickeln.Gemeinsam versuche man den Landkreis so attraktiv gestalten, dass man mehr Zuzüge als Wegzüge zu verzeichnen habe. "Das ist eigentlich nicht so schwierig. Wir müssen den Zuzug um zehn Prozent steigern und gleichzeitig den Wegzug um 10 Prozent sinken", meinte er augenzwinkernd. Um noch schlummerndes bürgerschaftliches Engagement zu wecken und bei noch mehr Bürgern Interesse zu wecken, brauche es eine konkrete Zielrichtung.Im Laufe des Vormittags bis zum frühen Nachmittag statteten dann immer mehr Besucher dem Markt ihren Besuch ab. Neben den Vertretern der Vereine, Organisationen und Initiativen war auch Stefanie Ludwig, Leiterin der - über die "Engagierte Stadt" finanzierten und von der Caritas getragenen - "Mitmach-Börse" vor Ort. Seit Mitte 2015 gibt es diese Anlaufstelle für an bürgerschaftlichem Engagement interessierte Menschen jeden Alters. Das Internetportal der Mitmach-Börse füllt sie seit letztem Jahr mit "Mitmach-Möglichkeiten." An ihrem Stand lag eine Liste aus, in die sich "Sporadis" - Helfer mit wenig Zeit, die aber gerne mal bei verschiedensten Gelegenheiten anpacken wollen - eintragen konnten.Begeistert vom im Kronach so reichhaltig vorhandenen Engagement ist Mariana Volkmann, die gerade am Stand der Seniorengemeinschaft Kronach Stadt und Land einen Plausch mit der Vorsitzenden Bianca Fischer-Kilian sowie Beisitzerin Johanna Schenk hält. Die 82-Jährige stammt aus dem Landkreis Passau und zog im Dezember 2014 nach Kronach. "Ich bin eigentlich ein Nichtkönner am PC. Aber irgendwie beim Googeln stieß ich auf Kronach und dachte gleich, das könnte mir gefallen. Das sollte wohl so sein", lacht sie. Begeistert sei sie vor allem von der Offenheit der Bürger, ihrer Freundlichkeit und dass man hier im Landkreis noch Zeit habe, um miteinander zu reden. Bereits kurz nach ihrem Zuzug in den Flügelbahnhof wurde sie Mitglied der Seniorengemeinschaft, worauf wiederum ihre in München lebende Tochter im Internet gestoßen war. "Ich habe bei der Seniorengemeinschaft angerufen, dass ich Hilfe beim Bügeln brauche und am anderen Tag stand meine Hilfe schon vor der Tür", strahlte sie. Auch Unterstützung beim Auspacken der Umzugskartons und andere Hilfeleistungen habe sie mittlerweile in Anspruch genommen. Vor allem aber gefallen ihr auch die Geselligkeit, die Treffen und Ausflüge mit Gleichaltrigen. Dieses Lob ging der Vorsitzenden natürlich "runter wie Öl". Laut Fischer-Kilian bemüht man sich nach wie vor mit ganzer Kraft um Anteilszeichner von Genossenschaften für ein angedachtes Bürgerschaftliches Begegnungszentrum. Dies soll in Form einer eingetragenen gemeinnützigen Genossenschaft in der ehemaligen Diska entstehen. Der Standort sei ideal und mit diesen Voraussetzungen derzeit in Kronach nichts Weiteres zu finden. Sie bittet dahingehend dringend um Unterstützung. Als Frist hat man den 2. Oktober gesetzt.Impulse für die Vereinsarbeit - Eine Veranstaltungsreihe der vhs Kreis Kronach in Kooperation mit der "Engagierten Stadt Kronach". Auch Vereinsarbeit benötigt hin und wieder eine Frühjahrskur: Eingefahrenes darf erneuert, Überfälliges und unnötig Belastendes über Bord geworfen werden. Kursleiterin Claudia Ringhoff lädt dazu ein, miteinander Spaß zu haben und einen "erleichternden" und freudigen Zugang für das eigene (langjährige) Engagement zu finden. Dazu nehmen Sie auch die klassischen Vereinsstandards - wie Gremienarbeit, Protokolle und Jahresbericht in den Blick. Sie erfinden und probieren selbst neue Wege als kreative Impulse für Ihre Vereinsarbeit.Kursnummer 11 900: Impulse für die Vereinsarbeit - Baustein 1: Kraftpotenzial und Spaßquellen entdecken: Claudia Ringhoff, Freitag, 12. Januar 2018, 17.30 Uhr - 20.30 Uhr, vhs-Haus, Treffpunkt, Gebühr: 15 EuroKursnummer 11 901: Impulse für die Vereinsarbeit - Baustein 2: Vereinsregularien neu interpretieren: Claudia Ringhoff, Samstag, 13. Januar 2018, 10 Uhr - 13 Uhr, vhs-Haus, Treffpunkt, Gebühr: 15 EuroBeide Kurse kosten zusammen 25 Euro. Wer den Vereinsrabatt nutzt zahlt zu zweit für beide Bausteine nur 50 Euro: Bei der Buchung zweier Personen aus demselben Verein zahlen beide zusammen pro Baustein nur 25 Euro (für beide Bausteine nur 50 Euro)Anmeldung unter www.vhs-kronach.de oder telefonisch unter 09261/6060-0.