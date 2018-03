Ein Höhepunkt nach dem anderen

Einmalig, einzigartig, einfach spitze - so lauteten die Kommentare der Besucher des Rennsteigfestes für die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" am Sonntag in Steinbach am Wald, und dabei waren die Superlative nicht einmal übertrieben.



Über 100 kleine und große Künstler

Die Veranstalter, allen voran Initiator, Organisator und Moderator Gerhard Burkert- Mazur von "1000 Herzen für Kronach" mit der Gemeinde Steinbach am Wald, insbesondere Bürgermeister Thomas Löffler, und dem Musikverein Steinbach am Wald und weiteren örtlichen Vereinen, hatten ein großartiges, facettenreiches Programm aus Musik, Tanz und Gesang mit über 100 kleinen und großen Künstlern präsentiert. Und es hatten sich noch mehr Künstler gemeldet, um für hilfsbedürftige Menschen ihre Freizeit am Sonntag zu opfern und ohne Gage aufzutreten. Der gesamte Erlös wurde für hilfsbedürftige Menschen in der Rennsteigregion zur Verfügung gestellt.



Es würde ohnehin den Rahmen der Tageszeitung sprengen, wollte man alle die schönen und herausragenden Auftritte aufzählen, immerhin waren es über 30 Programmpunkte, wobei sich ein Höhepunkt an den anderen reihte und das begeisterte Publikum spendete tosenden Applaus.



Der Rennsteig bebte

Punkt 17 Uhr zählten die über 400 Besucher mit Gerhard Burkert- Mazur den Countdown mit 10, 9, 8, 7 usw. ab und ein erstes Pyrofeuerwerk wurde vor der Bühne zum Erstaunen der Zuschauer entfacht. Die über 400 Besucher waren aus dem Häuschen, es bebte der Rennsteig von der ersten Minute an, als der Musikverein Steinbach am Wald, "Gruß an Böhmen" und "Wir Musikanten" unter der Stabführung von Jens Vetter intonierte.



Voll des Lobes waren in ihren Grußworten auch Landrat Klaus Löffler und sein Amtsnachfolger im Rathaus Steinbach, Bürgermeister Thomas Löffler. Der Bürgermeister dankte den Künstlern, die gagenfrei für Not leidende Menschen ein faszinierendes Programm boten, sowie allen Spendern und Sponsoren, insbesondere Unternehmen und Gewerbetreibenden der Rennsteigregion, vor allem der Joachim-Wiegand-Sportstiftung und der Carl-August-Heinz-Stiftung. Respekt und Anerkennung zollte Löffler den Initiator und nimmermüden Organisator von "1000 Herzen", Gerhard Burkert- Mazur für sein hervorragendes ehrenamtliches Wirken über viele Jahre hinweg für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.



Das Ehrenamt als "Kitt"

Eine große Freude war es für den Bürgermeister zu sehen wie die Organisatoren Ewald Fehn (Steinbach am Wald) und Gerhard Burkert- Mazur in der Vorbereitung harmonierten. Landrat Klaus Löffler bezeichnete das starke ehrenamtliche Engagement und die Übernahme von Verantwortung durch Idealisten als den Kitt und das Fundament der Gesellschaft im Landkreis Kronach . Der Landrat dankte besonders den Akteuren für ihre unentgeltlichen Auftritt. Der Dank des Landrats galt auch Gerhard und Herta Burkert- Mazur für ihr aufopferndes Engagement die sich voll und ganz in den Dienst einer wohltätigen Aktion stellen.



Gerhard Burkert- Mazur führte souverän durch das über vierstündige Showspektakel und dankte in bewegenden Worten allen Akteuren und den vielen fleißigen Helfern vor und hinter den Kulissen, sei es die Choreografie, Bühnengestaltung oder Technik. "Es war wunderbar und machte große Freud mit so einem engagierten Team zusammenarbeiten zu dürfen", sagte Burkert- Mazur und verneigte sich voller Respekt vor diesen Leistungen. Er berichtete, dass für die erkrankte Kristin Rempt ganz kurzfristig das bekannte Duo "Edelmeer" aus München eingesprungen ist. " Am Samstagabend erhielt ich die Zusage und die beiden setzten sich ins Auto und waren heute bei uns, und ebenfalls natürlich mit einem unentgeltlichen Auftritt."



Die Mitwirkenden

Sie wirkten beim fantastischen Rennsteigfest mit: Musikverein Steinbach am Wald (Leitung Jens Vetter), Ballettschule Corinna Hufnagl (Reichenbach-München), Theresa Müller (Rothenkirchen), Sängervereinigung "Edelweiß" Windheim mit Rennsteigspatzen und Frauensingkreis Steinbach am Wald (Leitung Markus Häßler), Pianist Florian Jungkunz, Theatergruppe Steinbach am Wald (Kinder und Erwachsene), fünf Papas aus der Rennsteigregion mit ihren fünfjährigen Töchtern mit dem Windsor-Walzer (einstudiert von Corinna Hufnagl), Rückwärtssprecher Stefan Hertel, Günther Bauer und Helmut Ströhlein, Ballettschule Engelmann (Kronach), Ronny Söllner (Neustadt/Coburg), "Zwaa un Aane"" (Ebersdorf/Ludwigsstadt) sowie Tanzschule Gehde (Niederfüllbach).