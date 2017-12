Ein Adventskalender für alle Kinder

In der Schulturnhalle in Rothenkirchen präsentierte die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schultheater der Grund- und Mittelschule Pressig das Theaterstück "Auf dem Weg zum Weihnachtsfest" - ein Theater, das auch die gelungene Integration an der Grund- und Mittelschule verdeutlichte, da auch Kinder muslimischen Glaubens eine Rolle spielten.



Es war eine tolle Weihnachtsstimmung in der völlig überfüllten Schulturnhalle. Elternbeiräte und Fördervereinsmitglieder hatten die Bewirtung sowie verschiedene Stände für einen Weihnachtsmarkt übernommen. Rektor Reinhard Horn freute sich über den zahlreichen Besuch und über das Engagement und dankte im Namen der Schulfamilie allen Beteiligten, besonders Förderlehrerin Martina Müller, die monatelang Proben mit der AG Schultheater durchführte, um alle Tänze, Gesänge und Texte einzustudieren. Sie zeichnete aber auch für Gewänder, für die bunten Kostüme der orientalischen Tänzerinnen und für die Bühnengestaltung verantwortlich. Dank ging auch an Lehrer Bernd Jungkunz, unterstützt vom Hausmeister Stefan König, die sich für funktionierende Technik und die musikalische Begleitung einsetzten. Die Tänzerinnen hatten mit Frau Kuhnlein ihre Choreographien eingeübt und die Schultheater-Kids konnten diese wunderbar ergänzen.



Sternchen vom Hmmel

Zum Theaterstück: Viele Sternchen kommen vom Himmel auf die Erde herab und wollen hier zur Vorbereitung des Weihnachtsfestes den Menschen auf der Erde helfen. Es ist hier viel Wirbel um Adventskalender und die Kinder in der Schule prahlen, was sie so alles über den Adventskalender bekommen. Da interessiert es die Kinder muslimischen Glaubens schon sehr, was ist ein Adventskalender?



Daraus entwickelt sich ein reges Gespräch um das Zuckerfest - mit ihm danken Muslime Allah dafür, dass sie das Fasten und alle damit verbundenen Aufgaben und Anstrengungen geschafft und überstanden haben, außerdem bitten sie Allah, ihre Gebete und ihre Mühe im Ramadan anzunehmen und ihnen ihre Fehler zu verzeihen- und den christlichen Brauch des Weihnachtsfestes.



Mamas haben eine Idee

Den muslimischen Kindern gefällt diese Tradition und sie wollen auch so einen Kalender haben. Außerdem möchten sie gerne mitreden können, wenn sich ihre Klassenkameraden unterhalten. Sie bitten ihre Mamas, ihnen doch auch einen Adventskalender zu schenken. Diese treffen sich und nach einigem Überlegen haben sie die Idee: Sie basteln zusammen einen Kalender für alle Kinder. Darin laden sie in Briefen die Kinder und ihre Freunde immer zu tollen gemeinsamen Aktivitäten, wie Plätzchen backen, gemeinsam singen, gemeinsam einen Winterspaziergang mit Schneeballschlacht machen und vielem mehr, ein.



Das gefällt auch den deutschen Kindern und deren Eltern, und sie haben viel Spaß in der Weihnachtsbäckerei bei Roxan und ihren Freundinnen zuhause und bei der Schneeballschlacht. Nun denken auch sie sich Aktivitäten aus, sie kommen zusammen zum Feiern, Singen und zum einander besser kennenzulernen.



Beste Advents- und Winterzeit

Am Ende sind sich alle einig: Das wird die beste Adventszeit aller Zeiten und für die muslimischen Kinder die beste Winterzeit! Das turbulente Stück wurde von vielen Tänzen der lieblichen Sternchen, der anmutigen orientalischen Tänzerinnen und zum Schluss der modernen Tänzerinnen zu "Last Christmas", gestaltet.



In den Hauptrollen waren zu sehen: Maya Baumstark (Weihnachtsstern),Roxan Mohamad (muslimisches Kind), Delwin Mohamad, Ronya Güzel, Maya Awawi ( (muslimische Mütter). Beteiligt waren die Klassen 1a mit einer lustigen pantomimischen Schneeballschlacht, die Klasse 2a mit dem Lied "Es schneit, es schneit", die Klasse 4a mit dem fetzigen Song "Doch ich muss warten". Tosender Beifall beendete als Lohn für die Inszenierung den ersten Teil.



Im zweiten Teil der gaben die Musiker und Sänger den Ton an. Es spielte die Bläserklasse und es sangen der Schulprojektchor sowie der Lehrerchor. Die schöne Feier fand einen würdigen Ausklang im gemeinsam gesungenen Lied "Leise rieselt der Schnee!"



Aus 14 Ländern

Auf Nachfrage betätigte Rektor Horn, dass an der Grund- und Mittelschule Pressig derzeit 45 Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet werde. Diese kommen aus 14 Ländern wie Syrien, Türkei, Afghanistan, Aserbaidschan, Iran, Irak, Italien, Russland, Rumänien, Kroatien, Dominikanische Republik, Griechenland, Slowakei und Philippinen. Die Erlöse aus Bewirtung gehen zugunsten des Elternbeirates und Fördervereins, natürlich auch für schulische Zwecke und die Erlöse aus den Marktständen kommen der Partnerschule in Benin/Afrika zugute. Auch hiermit beweist die Schule ihre Sozial- und Integrationsstärke.