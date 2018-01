"Eigentlich geht es jetzt erst richtig los"

Neujahrsempfang im Gemeindezentrum

Zum Reformationsjubiläum 2017 war die Lutherbibel ( www.die-bibel.de/ueber-uns/unsere-uebersetzungen/lutherbibel-2017/) überarbeitet worden. Die Revision bringt die Übersetzung auf den neuesten wissenschaftlichen Stand und nähert sie mehr an Luthers Original an. Regionalbischöfin Dorothea Greiner war es ein großes Anliegen, dass alle Kirchengemeinden des Dekanats Kronach-Ludwigsstadt eine solche neue Altarbibel erhalten.Am Freitag überreichte sie nun im feierlichen Rahmen in der noch immer weihnachtlich erstrahlenden Michaeliskirche jeweils ein Exemplar an die Vertrauenspersonen der Kirchenvorstände der 23 Kirchengemeinden. "Es macht nichts, dass die Übergabe erst jetzt erfolgt, denn das Reformationsgedenken geht weiter", bekundete die Regionalbischöfin.Neben der Übergabe der großformatigen - von ihr mit einer persönlichen Widmung versehenen - Schmuckstücke, freute sie sich ganz besonders über zwei weitere Punkte. "Ich finde es richtig gut, dass die Empfänge abwechselnd im Norden und Süden stattfinden", strahle sie."Hut ab" zollte sie den Ludwigsstädtern, diesen trotz Vakanz auszurichten. Sie hoffe und bete, dass sich bald eine geeignete Person bewerbe. So sei sie zum anderen auch sehr gerne hier als Zeichen, dass die Ludwigsstädter nicht von ihr vergessen seien, was natürlich auch für Tettau und Küps gelte. Die Grundlage ihrer tiefgehenden Predigt bildete das vom Präsidiumsmitglied der Dekanatssynode, Horst Moser, vorgetragene Evangelium vom Sämann.Dieses Bibelwort wolle sagen: Dort wo der Samen - das Wort Gottes - auf fruchtbaren Boden fällt, bringt es hundertfache Frucht. "Es braucht Sämänner und Säfrauen, es braucht auch Sie", appellierte sie an die Gottesdienstbesucher. Zugleich warf sie die Frage nach der Bedeutung der Bibel auf: "Ist die Bibel, das gedruckte Buch, Wort Gottes? Die Evangelischen kannten drei Grundgestalten, in denen Gott sein Wort an uns richte: Die Heilige Schrift, die Predigt als Auslegung der Heiligen Schrift und Christus, das Wort Gottes in Person. Er sei die Mitte zum Verstehen der Schrift. "Die gedruckte Bibel als Buchstabenfolge ist nicht identisch mit dem Wort Gottes, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam", zeigte sie sich sicher. Doch man werde das Wort Gottes auch nirgendwo anders finden als in der Heiligen Schrift, Predigt und bei Christus.Die Bibel als Wort Gottes zu bezeichnen, sei daher verkürzend, aber nicht verkehrt. Dieses Wort Gottes verändere unsere Leben, bringe Frucht. Darum sei man auch Martin Luther und seiner Übersetzungsarbeit so dankbar. "1517 war erst der Anfang der Reformation. 1521 übersetzte er das Neue Testament, 1522 veröffentlichte er es. Eigentlich geht es jetzt erst richtig los", meinte die Regionalbischöfin, die sich wünschte, dass in den Kirchen das Evangelium des jeweiligen Sonntags aufgeschlagen beim Altar liege. Dabei appellierte sie, die Gotteshäuser offen für die Gläubigen zu lassen - wie bereits in etwa der Hälfte der Kirchengemeinden in ihrem Zuständigkeitsgebiet. "Das kann noch weiter gehen", hoffte sie.Den stimmigen Orgelpart des Gottesdienstes hatte Dekanatskantor Sigurd Knopp inne, während Pfarrer Hans-Peter Göll sowie Prädikant Thomas Rebhan die Fürbitten vortrugen.Dem Gottesdienst schloss sich der Neujahrsempfang im Gemeindezentrum St. Michael-Schafstall an. Das Präsidiumsmitglied der Dekanatssynode, Christa Büttner, freute sich über die große Besucherschar - insbesondere Repräsentanten aus Politik und beider Kirchen als auch viele im Dekanat engagierte, ehrenamtliche wie hauptberufliche Mitarbeiter. Ein besonderer Gruß galt der Leiterin der Gesamtverwaltungsstelle, Karin Pfadenhauer, sowie ihrem Vertreter im kirchlichen Bereich, Martin Pietz. Stellvertretender Landrat Bernd Steger würdigte die Intention des Empfangs als Begegnung und Austausch innerhalb des Dekanats. Der Beginn eines neuen Jahres sei die beste Gelegenheit, in guten Gesprächen das alte Jahr Revue passieren zu lassen und mit Interesse auf das Neue zu blicken. Wenngleich die Machtkonstellationen auf der weltpolitischen Bühne oder auch Entwicklungen in europäischen Ländern Anlass zu diversen Befürchtungen gäben, zeigte er sich doch sicher, dass man im Landkreis mit gemeinsamen Anstrengungen gute Aussichten auf ein erfolgreiches 2018 habe.Auch Ludwigstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt appellierte an das Miteinander. Nur gemeinsam könne man die anstehenden Herausforderungen meistern, wie auch Chancen nutzen. Sehr freute er sich auch über die Anwesenheit seines Bürgermeisterkollegens Sven Mechtold aus Probstzella, dem er für die länderübergreifende Zusammenarbeit dankte. "Kirche, Gemeinde und Kommune gehören zusammen", appellierte Ehrhardt. Größten Respekt zollte er der Kirchengemeinde für die Generalsanierung des Ludwigsstädter Kindergartens, womit sich diese der Zukunft stelle.Die Grüße der katholischen Kirchengemeinden übermittelte Dekan Detlef Pötzl in Vertretung von Regionaldekan Thomas Teuchgräber. "Uns verbindet so viel. Das sollten wir in den Mittelpunkt stellen", rief er zu einem weiterhin guten Miteinander beider Kirchen auf. Die Ökumene sei dabei keine Option, sondern Notwendigkeit und Auftrag, in dieser Verbundenheit noch zu wachsen. Als Zeichen des Dankes überreichte Dekanin Dorothea Richter abschließend der Regionalbischöfin einen süßen Gruß aus dem Frankenwald.