Drei Gemeinden wollen mehr Engagement

Mit dem Modellprojekt "Aktive Bürgerschaft Kronach" will der Caritas-Verband in Gemeinden des Landkreises das bürgerliche Engagement fördern. Was damit gemeint ist, erklärt Geschäftsführerin Cornelia Thron: "Bürgerliches Engagement fördern bedeutet, auf künstlichem Weg eine füreinander sorgende Gemeinschaft zu schaffen." Ein Grund für die Notwendigkeit ist zum einen der demografische Wandel. Zum anderen würden sich die Bürger im Vergleich zu früher aber auch immer weniger für ihre Gemeinschaft engagieren. Deshalb müsse das Gemeinschaftsgefühl wieder angestoßen werden. Das wollen die Gemeinden Ludwigsstadt, Weißenbrunn und Wallenfels seit Januar gemeinsam mit dem Caritas-Verband erreichen. Sie erhalten dafür bis Ende 2019 die Unterstützung durch Projektleiterin Claudia Ringhoff. Die Konzepte und ihre Aufgaben sind dabei "nicht einfach", aber "wunderbar bunt".



Vereinssterben

Eine Herausforderung, vor der alle Gemeinden stehen, sei der sinkende Vereinsbestand. Die Projektleiterin ist sich sicher, dass viele Vereine aussterben werden: "Vereine werden in dieser Form nicht Bestand haben, außer wir finden eine Lösung." Wie diese Lösung aussehen könnte, das testen die Gemeinden Ludwigsstadt und Weißenbrunn, indem sie jeweils ein Konzept zur Erneuerung der Vereinsstrukturen entwickeln. Die Projektleiterin hat den Vereinen in Ludwigsstadt im ersten Schritt umfangreiche Fragebögen zugeschickt, die in den kommenden Wochen ausgewertet werden. Von der individuellen Lösung soll dann ein generelles Konzept entwickelt werden.



Migration und Integration

Neben der Förderung in den Vereinen setzt der Bürgermeister von Ludwigsstadt, Timo Ehrhardt, auf ein höheres Engagement beim Thema Migration und Integration. Durch das Modellprojekt erhofft er sich auch diejenigen zu animieren, die bisher nicht ehrenamtlich tätig sind. So möchte er das "Kompetenzzentrum" weiterentwickeln und dadurch "das Ehrenamt entlasten". Rund 80 Asylbewerber seien derzeit in der Stadt. Diese sieht er als Chance, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Laut der Projektleiterin gelingt dies nur über "den Aufbau von Beziehungen". Denn: "Wo man sich wohl fühlt, bleibt man." Dank vorheriger Projekte habe man schon jetzt sehr viel erreicht.



Bessere Mobilität

Im Gegensatz zu Ludwigsstadt "fängt man in Weißenbrunn klein an". Bürgermeister Egon Herrmann erhofft sich vor allem mehr Eigeninitiative bei der Mobilität, zum Beispiel durch Mitfahrzentralen oder einen Gemeindebus. "Wir denken dabei auch an Aufkleber für das Auto." So kann man seine Fahrdienste öffentlich erkennbar machen. Zusammen möchte man Lösungen finden. Deshalb werden Bürger aus einzelnen Ortsteilen im Frühjahr befragt. Der Bürgermeister hofft, dass die Projekte "mit Leben erfüllt werden". Durch das Modellprojekt will er "Ehrenamtliche aufzeigen, dass es sich lohnt, etwas zu machen".



Bedarf ist groß

Von Anfang an hatte Bürgermeister Jens Korn "große Sympathie für das Modellprojekt". Denn der Bedarf an Unterstützung ist groß. Zum einen möchte er die Nahversorgung der Senioren überdenken. Zum anderen soll der Leerstand der Schwimmhalle im Bildungszentrum behoben werden. Schon im Sommer wurden die Bürger dazu aufgerufen, Ideen für eine neue Nutzung zu sammeln. "Wir suchen Ideen, die man auf den ersten Blick nicht sieht." Wichtig ist ihm, dass das Gebäude "nicht nur akzeptiert, sondern auch betrieben wird".



Neue Wege erfinden

Die Unterstützung kostet den Gemeinden nichts - außer Eigeninitiative und Offenheit. Während die drei Gemeinden bereits in der Planung ihrer einzelnen Projekte stecken, können sich auch andere Kommunen bei Interesse beim Caritas-Verband melden, um gemeinsam neue Wege zu erfinden. Und so überreicht die Projektleiterin den Bürgermeistern auch passenderweise ein Tischlabyrinth. "Man geht Umwege, läuft vielleicht im Kreis, biegt ab und schlägt neue Wege ein - aber jede Bemühung, die von Herze kommt, findet ein Ergebnis." Dann fügt sie hinzu: "Dazu sind Mut und Ausdauer erforderlich".