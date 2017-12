Die Werkbühne zieht erneut um

Wer die Aufführungen der Werkbühne wieder im "Dreefs" vermutet, der wird nicht fündig werden. Die Werkbühne ist nämlich umgezogen. Ab 2018 begeistern Regisseur Daniel Leistner und seine Truppe die Zuschauer im Saal des "Stegner's Restaurant" in Oberrodach. "Im Dreefs war einfach immer zu viel los. Da wurde es schwierig, Termine zu blocken", erklärte Leistner die Entscheidung für den Umzug. Den neuen Aufführungsort empfindet er als "spannende Herausforderung", denn: "Es wird experimentell."

Der Intendant, der sich nach eigenen Worten gerade tiefenentspannt, jugendlich frisch und und "richtig ein bisschen begeistert" fühlt, sprüht vor Ideen. Auch aus dem "Weißen Rössl am Wolfgangsee" soll eben ein unverkennbarer "Leistner" werden. "Wenn wir schon in einem Wirtshaus spielen, dann muss das Stück auch dazu passen." Auch wenn er inszenierungstechnisch einiges verändern müsse, freute er sich auf die neue Herausforderung: "Wir spielen einfach zwischen den Tischen."

Die Anmerkung, die so spontan daherkam, nahm allerdings im Laufe der Pressekonferenz mehr und mehr Gestalt an. "Wir haben als Bühne nur ein kleines Eck. Warum sollen wir also nicht inmitten der Zuschauer spielen?" Klingt logisch - und eben genau diese Spontaneität zeichnet Leistner ja auch aus. Außerdem sei auch heuer der neue Name der Werkbühne Programm: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit - und vor allem will ich damit eine Botschaft propagieren für den Landkreis Kronach. Außerdem ist es ein schönes Zeichen, dass Landrat Klaus Löffler die Schirmherrschaft übernimmt. Damit schaffen wir ein offenes Kulturevent für alle."

Dabei erwähnte Leistner auch, dass es die Werkbühne schon seit 1979 gibt. 1984 sei sie unter dem Namen "Neue Werkbühne am Kloster" umgezogen in die Klosterstraße. "2019 werden wir den 40. Geburtstag feiern, aber ich will die 50 auch noch schaffen." Und augenzwinkernd fügte er hinzu: "Das soll aber keine Drohung sein."

Bürgermeister Norbert Gräbner (SPD) hatte bei "Stegner's" schon mal vorgefühlt. "Schick na halt mal her", war die Antwort - und Daniel Leistner kam, sah und nickte begeistert ab. "Da ist der Zuschauer doch mittendrin statt nur dabei", war der Kommentar des Rathauschefs. Gräbner freute sich nicht nur auf die neue Inszenierung, sondern vor allem darüber, dass die Werkbühne auch künftig in Marktrodach bleiben wird.

Auch Landrat Klaus Löffler fühlte sich sichtlich entspannt: "Ich schätze Daniel Leistner sehr. Er ist innovativ - und wenn er etwas in die Hand nimmt, dann brennt er für das Thema", drückte Löffler seine Begeisterung aus. Außerdem hoffte er, dass man mit den neuen Inszenierungen "Menschen aus dem Alltagstrott" nehmen könne. "Es ist schön, eine Tradition fortzuführen und Chancen zu nutzen."

Leistner, der sich als Peter-Alexander-Fan outete, beschrieb das neue Stück "Im Weißen Rössl" als putzig und liebenswert. "Es ist kein Schenkelklopfer", eher friedvoll und entspannt. "Im weißen Rössl" am Wolfgangsee geht es hoch her. Der Kellner ist in seine Chefin verliebt, die aber für einen Rechtsanwalt schwärmt. Mittendrin ein Gerichtsprozess, Streitereien, Liebesgewirr und viel Schwärmerei.

Am Ende steht ein Tohuwabohu mit friedvollem Ausgang in Dirndl und Gamsbart. Karten für das Stück gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen.