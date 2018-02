Die stärkste Waffe ist die Stimme

"Nehmen Sie Ihr Kind mal in den Schwitzkasten." Was wie eine Aufforderung zur Gewalt klang, war das genaue Gegenteil: nämlich eine "Geheimtechnik" zur Verteidigung. Wie man sich in brenzligen Situationen behauptet, haben die Schüler der dritten und vierten Klasse der Grundschule Rodachtal in wochenlangem Training geübt. Im Rahmen des Projekts "Nicht mit mir", das vom Deutschen Ju-Jutsu-Verband initiiert wird, demonstrierten sie nun während einer Abschlussveranstaltung in der Turnhalle ihre neu erlernte Selbstsicherheit.



"Was ist die stärkste Waffe eines Kindes, wenn es sich verteidigen muss?", fragte Trainer Alfred Busse die anwesenden Eltern. "Es ist ihre Stimme." Und wie laut man eigentlich werden kann, zeigten die Messungen der beiden "Gewinnerschreihälse" Lennart (107,1 Dezibel) und Mirco (109,6 Dezibel). Trainerin Heike Bittner: "Eine starke Stimme ist notwendig, um einem potenziellen Angreifer zu demonstrieren: Ich bin kein Opfer."



Wichtig ist das "Sie"

Dazu gehört auch die Körpersprache, vor allem ein sicherer Stand und eine aufrechte Körperhaltung. Und nicht vergessen: Einen Angreifer immer mit "Sie" ansprechen, um möglichen Helfern zu signalisieren: "Ich kenne diese Person nicht."



Aber eigentlich war von Angreifern und Tätern während dieser Veranstaltung gar nicht die Rede. "Wir bezeichnen sie als Vollpfosten, denn sie sind nicht freundlich im Umgang mit Kindern", erklärte Trainer Alfred Busse. Und vor den "Wölfen im Schafspelz" schütze auch ein gewisser Sicherheitsabstand, denn: "Vollpfosten sind hinterhältig und gemein."



Den Kopf schützen

Wie man möglichst verletzungsfrei fällt, konnten dann auch die Eltern einmal üben. "Man muss vor allem den Kopf schützen und sich eng zusammenrollen. Ein runder Rücken hält mehr aus", schärfte der Trainer den Anwesenden ein. Ein anschließender "Bruchtest" zeigte, dass auch ein vermeintlich schwaches Kind mit der richtigen Technik etwas zertrümmern kann. "Dieser Test ist enorm wichtig für das Selbstbewusstsein", erklärten Bittner und Busse den staunenden Eltern.