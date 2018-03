Die Songs erreichen Herz und Seele

Seit 18 Jahren sind die "Kids vom Ring" das Aushängeschild der Petra-Döring-Schule, wie die Schule der Kronacher Lebenshilfe heute heißt. Wieder einmal waren sie in die Schmölzer Pfarrkirche St. Laurentius eingeladen und begeisterten dort bei ihrem Mitmachkonzert.



"Wer eingeladen wird, darf sich freuen", bedankte sich Tom Sauer bei der Schmölzer Pfarrgemeinde. Kinder aus allen Klassen der Schule wirken hiermit. Wo die "Kids" auftreten, bleibt kein Auge trocken. Ihre Lieder gehen tief zu Herzen und beweisen, dass jeder Mensch die Herzen von anderen berühren kann, wenn er dazu bereit ist.



"Der eine ist so, der andere ist so", dies zeigten die "Kids" mit ihrem Lied "Diese Unterschiedlichkeit muss eigentlich kein Problem sein, wir machen nur eins daraus", meinte Tom Sauer. "Weil wir glauben, die eigene Meinung muss doch immer die richtige sein."



Dass jeder anders ist drückte das Lied "Ich bin anders als du bist anders als er ist anders als sie ist anders. Na und - das macht das Leben einfach bunt." Die Kids präsentierten viele Lieder, auch solche aus deren beiden CD-Aufnahmen wie den "Menschenliedern". Wir alle haben mit Jesus einen großartigen Freund, wie etwa der Titelsong "Menschenlieder" zeigte. Zu den Kids darf jeder kommen, egal wie groß seine Behinderung ist. Er sei froh über jeden, der da ist, betonte Sauer. "Alle sind sehr wichtig."



Pfarrer Gerald Munzert dankte allen mitwirkenden und segnete alle Anwesenden. Anschließend lud er in den Pfarrsaal ein. Für alle war es ein bezauberndes Konzert, das die Seele erreichte.