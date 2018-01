Die multimedialen Visionen der Hildegard von Bingen

Eine fromme Klosterfrau, die durch ihren Kräutergarten wandelt und sich gesunde Dinkelrezepte ausdenkt - wer mit diesen Erwartungen in das Schauspiel "Hildegard von Bingen - die Visionärin" in den Kronacher Kreiskulturraum kam, wurde jäh enttäuscht. Ein paar Verdauungskekse zum Abschluss hätten allerdings sicher Anklang gefunden beim Publikum, denn leichte Kost war es nicht, was die Truppe der Theaterlust-Kompagnie auf die Bühne brachte: nicht die Schutzheilige der esoterikaffinen Menschen, meist weiblichen Geschlechts, mit einer Vorliebe für altüberlieferte Hausmittel und längst vergessenes Hexenwissen stand im Mittelpunkt, sondern die universal gebildetete Theologin, Mystikerin, Beraterin von Königen und Kaisern.





Schlüsselszenen aus dem Leben herausgegriffen

Das Schauspiel "Hildegard von Bingen - Die Visionärin" mit dem Text von Susanne Felicitas Wolf versucht Antworten zu geben auf die Frage, wie sich eine von immer wiederkehrenden Krankheiten gebeutelte Frau gegen die patriarchalischen Strukturen in Kirche und Gesellschaft nicht nur behaupten, sondern sogar einen Platz einnehmen konnte, der ihr bis heute Verehrung über die katholische Kirche hinaus einbringt.



Die Schlüsselszenen in Hildegards Leben werden herausgegriffen. In Zwiegesprächen mit Vertrauen, Gegenspielern, Kirchenoberen, Päpsten, König und Kaiser Barbarossa entfaltet sich der Kosmos ihrer Gedanken, Motivationen und Erkenntnisse. Dass sie diese vor allem ihren Visionen zuspricht, die sie als "großes Licht" erlebt, legitimiert sie in den Augen der Kirche, die Frauen eine derartige Erkenntnistiefe abspricht. So schwer der Stand der Frau innerhalb der Kirchenorganisation war - sie bot auf der anderen Seite einen Ausweg aus dem Abhängigkeitsverhältnis einer Ehe und ermöglichte Bildung und selbstständiges Handeln.





Von der Schülerin bis zur alten Frau

Die Zuschauer erleben Hildegard von der Klosterschülerin bis zur Greisin, die bis zum Schluss für ihre Ideen kämpft. Ein Kraftakt für Anja Klawun in der Titelrolle, als eine Frau, die sich als Instrument Gottes sieht, zwischen Demut, Krankheit, Tatendrang und unternehmerischem Durchsetzungsvermögen. Die Texte verlangen auch den Zuhörern einiges ab, denn es handelt sich meistens um elaborierte Deklamationen, die Essenz von Gedanken und Schlussfolgerungen in schönstem Schriftdeutsch. Dadurch entsteht wenig empathische Nähe zu dieser Figur, zumal Klawun sie meistens an den Rändern menschlicher Gefühlsregungen darstellt - entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt; das ist auf Dauer anstrengend.



Diesem Duktus folgen die anderen sieben Darsteller, die in wechselnden Rollen auftreten, auch als Sänger und Tänzer. Die meiste Zeit agieren sie hinter transparenten mobilen Wänden. Wenn Hildegard sich im inneren Monolog ergeht, dringen die Stimmen von außen nur schemenhaft zu ihr durch - sie ist eine Außenseiterin, obwohl sie inmitten der Gesellschaft wirkt mit ihren Predigten, ihrer Heilkunde und ihrer Gestaltungskraft.





Zuschauer werden gefordert

Das Stück entwickelt keine Spannung aus der Handlung heraus, dafür zieht Regisseur Thomas Luft andere Register: Videoprojektionen unterstützen das Rauschhafte in Hildegards Visionen. Bilder entwickeln sich zu bunten Mandalas, was zusammen mit dem großartigen Gesang von Cornelia Melián, unterlegt mit sphärischen Klängen, zu meditativem Innehalten einlädt. Die Choreographien in Verbindung mit repetierenden Versen tragen experimentelle Züge. So ist für alle Sinne gesorgt, während dieser fast zweieinhalb Stunden.



Und doch wird die Zeit, insbesondere nach der Pause, etwas lang: Szene reiht sich an Szene, die Stilmittel bleiben dieselben. Die eigentlich witzige Abfolge von Papsttod, gegenseitigen Exkommunizierungen im abendländischen Schisma, dem Konflikt mit Kaiser Friedrich Barbarossa - dies alles gerät etwas zäh und bleibt dennoch an der Oberfläche, denn in diesen europäischen Verwicklungen war Hildegard von Bingen dann doch eher eine Randfigur.