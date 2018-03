Die Mühen haben sich gelohnt

Hunderte Besucher kamen in die Tettauer Festhalle. Ein impossantes Bühnenbild, aufwändige Technik, ein stimmig überarbeitetes Textbuch, eingängige Musik und tolle motivierte Darstellerinnen und Darsteller sind das Rezept für den immer wiederkehrenden Erfolg der Tettauer Theatergruppe e.V. Die Mühen haben sich also auch in diesem Jahr gelohnt. Vor allem das aufwändige Bühnenbild, welches federführend von Wolfgang und Bernd Heinz sowie Hans Kaufmann und Rainer Löffler entwickelt wurde, punktete bei den Besuchern. Aber auch die Gesangssolisten überraschten mit den eingängigen bekannten Melodien rund um das Weisse Rössl- Thema aus der weltbekannten Operette. Der Buchbacher Chor ist als Unterstützer aktiv.

Im Hotel ist Hochsaison und das Personal ist überfordert, Zahlkellner Leopold (Benjamin Baier) beruhigt die unzufriedenen Gäste ("Aber meine Herrschaften, nur hübsch gemütlich"). Weniger Erfolg mit seinem Charme hat er bei seiner Chefin Josepha Vogelhuber (Nancy Baier), bei der er Annäherungsversuche macht ("Es muss was Wunderbares sein, von Dir geliebt zu werden"). Diese jedoch weist ihn zurück: Sie ist verliebt in den Berliner Rechtsanwalt Dr. Otto Siedler, einen langjährigen Stammgast, der für den Nachmittag erwartet und dann herzlich von ihr begrüßt wird. Dessen Erscheinen wird auch von einem anderen Gast ungern gesehen: Der Fabrikant Wilhelm Giesecke (Wolfgang Heinz), nur auf Drängen seiner Tochter Ottilie hier im Urlaub und von Josepha nur unzureichend für die Gegend begeistert hat gegen ihn und dessen Mandanten, seinen Erzkonkurrenten Sülzheimer, einen Prozess verloren. Töchterchen Ottilie (Alexandra Wittmann) hindert dies jedoch nicht, den Avancen Siedlers (Bernd Heinz) nachzugeben ("Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich in deine Augen schau"). Leopold weigert sich, einen Blumenstrauß von Josepha auf das Zimmer Dr. Siedlers zu bringen, und gesteht ihr seine Liebe. Sie streiten sich, und Leopold wird gekündigt.

Inzwischen ist auch der Sohn des Fabrikanten Sülzheimer (Hans Kaufmann) eingetroffen, der sich im Zug dorthin in das lispelnde Klärchen verliebt hat ("Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist").

Da sich als Gast auch noch Kaiser Franz Joseph I. (ebenfalls Hans Kaufmann) ankündigt, ist Josepha gezwungen, Leopold wieder einzustellen, um genug Personal zu haben. Als er jedoch den Kaiser begrüßen soll, kommt es zum Eklat: Josepha erscheint am Arm von Dr. Siedler, und der eifersüchtige Leopold gerät in Rage. Der Kaiser spricht mit Josepha. Er hat die Verwirrungen durchschaut und rät ihr, lieber mit dem Möglichen zufrieden zu sein, als nach Träumen zu streben.

Nach über zwei Stunden schließt sich der Vorhang einer kurzweiligen und gelungenen Inszenierung rund um die Liebesgeschichte im wohl bekanntesten Hotel der Welt.



Termine und mehr

Noch sind Karten für die letzten beiden Aufführungen (17. März, 20 Uhr; 18. März, 17 Uhr) vorhanden. Infos auch unter Tel. 09269/9513