"Die Festung rockt" als Besuchermagnet: Schon 1500 Festival-Tickets sind verkauft

Das Festival "Die Festung rockt" ist so attraktiv wie nie: Trotz oder vielleicht erst recht nach der einjähriger Zwangspause 2017 wegen Baumaßnahmen am historischen Rosenberg-Gemäuer gibt es einen wahren Ansturm auf die Tickets für das Rockereignis am 26. Mai. Kurz vor Ostern wurde bereits die Verkaufsmarke von 1500 übertroffen. "Ein neuer Rekord", sagt Samuel Rauch, Leiter des Jugendzentrums "Struwwelpeter", welches das Festival organisiert.Hauptband ist die in der Skatepunk-Szene weltweit bekannte schwedische Formation "Millencolin", deren Auftritt in Kronach der einzige bislang bestätigte in Deutschland ist. Weiterhin sind fünf überregionale und drei regionale Bands am Start. Fanbusse aus Coburg und Hof sind ausgebucht, Karten wurden in Österreich, der Schweiz und Großbritannien geordert. Für die Veranstalter beginnt jetzt die heiße Phase. Dabei versuchen sie auch außergewöhnliche Wünsche der Stars zu erfüllen.Welche Wünsche die Stars haben, welche Bands noch spielen und wie die Einlassbestimmungen für Jugendliche sind, lesen Sie hier