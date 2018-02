Die Begeisterung kannte keine Grenzen

Kurzweilig, unterhaltsam, abwechslungsreich: Was für ein herrlicher Anblick! Als nach mehr als zwei Stunden mit über 20 Gesangs- und Instrumentalbeiträgen von allen Mitwirkenden gemeinsam das "Fliegerlied" angestimmt wurde, gab es im voll besetzten Kreiskulturraum kein Halten mehr. Es wurde gesungen, geklatscht und getanzt, dass es eine wahre Freude war: Wunderschöne Bilder am Ende eines wunderschönen Konzerts, an dem sich gleich acht Grund- und Mittelschulen im Landkreis Kronach beteiligten. Ein ums andere Mal waren dabei die jungen Nachwuchstalente bei ihrem kunterbunten frischen Bühnenprogramm über sich selbst hinausgewachsen, allen Respekt! Initiiert und organisiert wurde das Gemeinschaftskonzert von der Fachberaterin für Musik im Schulamtsbezirk Kronach, Julia Bauer.



Verschiedene Ensembles, Klassen wie auch Solisten präsentierten von traditioneller Volks- und Blasmusik bis hin zu aktuellen Tophits nahezu die ganze musikalische Bandbreite. Es war Musik, die ans Herz ging - mal laut und mal leise, mit fröhlich-frechen, aber auch nachdenklich-melancholischen Stücken - ungekünstelt, echt, einfach nur schön! Den Auftakt machte die Bläserklasse der Grundschule Mitwitz, die unter anderem dem zauberhaften alten Kinderlied "Suse liebe Suse" zu musikalischen Ehren verhalf.

Für einen tollen Sound sorgten später auch die Blechbläser der Mittelschule Pressig, die für ihre schmissig dargebotene Marsch- und Polkamusik Zugabe-Rufe ernteten. Über gleich zwei Bandklassen verfügt die Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach: Die "Crazy Frogs" der sechsten Jahrgangsstufe animierten das Publikum bei "500 Miles" zum Mitmachen, während die Bandklasse 5 "Bass(t) scho!" mit "Bad Moon Rising" zu gefallen wusste.

Durchwegs sehr gelungen waren auch die weiteren - sauber und harmonisch angestimmten - Gesangsbeiträge. Es war ein Berührtwerden, das wohl mit der überwältigenden Frische des Klanges zu tun hat. Vom manchmal etwas angestaubten Image des Chorgesangs keine Spur. Beim Abba-Hit "Mamma Mia" des Chors der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach wurde gerne mitgesungen.

Ein Highlight war der Soloauftritt von Charlotte, die den Funken der Begeisterung des Gospel "Oh happy Day" auf die Zuhörer überspringen ließ: Wippen und Schnippen inklusive! Die 3. Klasse der Grundschule Rodachtal ließ leise Flocken vom Himmel fallen, während der Chor der 4. Klassen der Lucas-Cranach-Grundschule Kronach "über den Main" reiste. Für einen der ergreifendsten Momente des Konzerts sorgten die AG Band und die FleGS der Grundschule Küps mit ihrer Hymne an die Freundschaft "Hand in Hand" - Gänsehaut pur! Die Rennsteigspatzen der Grund- und Mittelschule Windheim "trällerten" die "Ode an die Freude" und das westafrikanische Tanzlied "Jiriba".

Zwei ebenfalls sehr unterschiedliche Beiträge steuerten die "JuJos" der GS Johannisthal-Schmölz bei: das Volkslied "Im Märzen der Bauer" sowie "Nackidei", in dem beispielsweise der Eber seine Frau auffordert: "Hörzu du süße kleine Sau, wir machen heut ne Schweinerei, und gehn mal wieder Nackidei." Das Publikum tobte! "Klasse, wir singen!", stellten die Klassen 4 a und 4 b der Grundschule Küps zur Freude ihrer Zuhörer fest.

Mit einem selbstkomponierten Chor-Kanon und dem Tophit "Wir sind groß" begeisterten der Chor und die Instrumentalgruppe der Grundschule Mitwitz. Alle Mitwirkenden waren von Julia Bauer begrüßt worden - ebenso wie eine stark vertretene Abordnung des fränkischen Sängerbundes - Sängergruppe Frankenwald mit Bernhard Zipfel an der Spitze. Die Fachberaterin dankte allen Helfern und Unterstützern, ohne die das Konzert nicht hätte stattfinden können. Der größte Dank aber gebühre allen Mitwirkenden, die sich auf dem großen Erinnerungs-Plakat "Musik bringt uns zusammen" verewigen durften. "Ihr wart klasse", lobte sie. Durch das gut zweistündige Konzert führten in sehr heiterer Art und Weise Marie und Jan. "Was bei uns im Landkreis musikalisch an der Schule geleistet wird, ist echt toll", lobten die zwei Moderatoren - und dem kann man sich nur anschließen. Hinter dem, was so leicht erscheint, verbirgt sich handfeste musikalische Kompetenz - vermittelt von den Musik-Lehrkräften an den Schule. Das Konzert verdeutlichte, über welch musikalische Nachwuchs-Schätze wir im Landkreis verfügen und wie glücklich wir uns schätzen dürfen, dass sich Menschen ihrer musikalischen Ausbildung annehmen! So bleibt die Hoffnung, dass es nicht das letzte Konzert dieser Art gewesen sein möge.



Mitwirkende: Bläserklasse, der Chor und die Instrumentalgruppe der Grundschule Mitwitz, die 3. Klasse der GS Rodachtal, der Chor der vierten Klassen der Lucas-Cranach-Grundschule Kronach, der Chor 4a/4b sowie die AG Band und FleGS der Grundschule Küps, die "Rennsteigspatzen" der Grund- und Mittelschule Windheim, der "JuJo" Jugendchor Johannisthal der Grundschule Johannisthal-Schmölz, die Blechbläser der Mittelschule Pressig als auch der Chor sowie die Bandklassen 5 "Bass(t) scho!" und 6 "Crazy Frogs" der Gottfried-Neukam-Mittelschule Kronach.



Spende: Die Sängergruppe Frankenwald spendete dem Schulamtsbezirk Kronach 500 Euro für die musikalische Förderung.