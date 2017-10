"Deutschlandtreffen" in Tettau: Protest gegen AfD-Veranstaltung

Den Tag der Deutschen Einheit hatte sich Bürgermeister Peter Ebertsch in seiner Gemeinde nicht so vorgestellt. An diesem Dienstag trafen sich nämlich die Parteispitzen der "Alternativen Mitte" der AFD zu ihrer Deutschlandtagung in der Turn- und Festhalle.Beatrix von Storch betonte in einem TV Interview, dass es in Tettau um einen Einigungsprozess innerhalb der AfD gehen soll.Ab 9.30 Uhr trafen die ersten Teilnehmer auf dem Parkplatz ein. Dass das Publikum aus vielen Teilen Deutschlands anreiste, konnte man bereits an den Autokennzeichen erkennen. Ein paar Meter weiter hatten sich einige Tettauer zu einer friedlichen Gegendemonstration versammelt. Begrüßt wurden die Teilnehmer der AFD-Veranstaltung mit Trillerpfeifen und Trödelgeräuschen.Zu Gesprächen zwischen AfD-lern und Demonstranten kam es, zumindest vor der Veranstaltung, nicht. "Die wollen nicht mit uns reden, die wollen nur provozieren", so der Organisator der Gegendemonstration, Michael Kaiser. Er betonte, dass man mit der friedlichen Demonstration ein Zeichen setzen wolle dahingehend, dass AFD in Tettau nicht erwünscht sei. "Wir sind bunt und wollen es auch bleiben!"Bei den Gesprächen mit Gegendemonstranten und Teilnehmern der AfD-Veranstaltung war eine gewisse Angst und Unbehagen vor der Zukunft zu vernehmen. Beide Partien erinnerten an die Geschichte. Beide Gruppierungen betonten, dass sich so etwas, wie Verfolgung von Andersdenkenden, Verbot von freier Meinungsäußerung etc. nicht wiederholen darf."Wir brauchen keine Initiativen, weder links noch rechts", so Harun-Veysel Elkol. Der 46-Jährige lebt seit 44 Jahren in Tettau. Er spricht davon, dass in der Rennsteig-Region die Integration gelungen ist. Er könne nicht nachvollziehen, dass die AfD bei den letzten Wahlen so einen großen Zuspruch hatte. Es seien Leute, die unsere Gesetze mit Füßen treten und sich dann - wenn es zu ihrem Vorteil ist, sich auf die Verfassung berufen. "Wir wollen die AfD in Tettau nicht", unterstrich der 13-jährige Luis Wagner.Auch Martin Schülein und Sandy Schandig sind unter den Gegendemonstranten. Sie wollen damit ihren Unmut gegenüber dieser Partei ausdrücken. Die Leute würden von der AfD belogen und betrogen. Die Wähler dieser Partei hätten sich vor der Wahl intensiver mit deren Wahlprogramm auseinandersetzen sollen. Das verheißt nichts Gutes, sie sind gegen Flüchtlinge, Homosexuelle etc.Auch Bürgermeister Peter Ebertsch (BfT) zeigte Flagge. Vom Gesetz her könne man so eine Veranstaltung nicht verbieten, betont er. Erfreut über die Anwesenheit der AfD sei er allerdings nicht. Er spricht von einer gelebten Integration in seiner Gemeinde. Zuerst kamen die Italien und Portugiesen, danach die Türen, "alle haben eine Heimat gefunden!". Und: "Ohne unsere ausländischen Mitbürger gäbe es keine Glashütten mehr!". In den Vereinen werde nicht nach der Herkunft gefragt, man sei miteinander aufgewachsen. "Wir halten zusammen!"Dass die AfD eine derartige Resonanz erfährt, führt Ebertsch auf Trotz und Protest enttäuschter Bürger zurück.Und die Teilnehmer? Zuerst hieß es, es sei eine geschlossene Veranstaltung. Am Anfang war auch eine gewisse Reserviertheit gegenüber der Presse zu vermerken. Man sei von der Presse zu oft enttäuscht worden, diese würden oftmals falsche Nachrichten bringen. Nach einigen Minuten lockerte sich die Atmosphäre. Die Teilnehmer gaben bereitwillig Auskunft. Der Gründer der AfD Konrad Adam erklärte, dass er einem Tag zuvor die Basilika in Vierzehnheiligen aufgesucht habe. Auch habe er den Rennsteig teilweise durchwandert. "Ich kenne hier die Region".Astrid Eisvogel kam aus Niedersachsen. Sie sei kein AfD-Mitglied, aber sie verfolge deren Politik mit Interesse. Und sie brach eine Lanze für die Partei. Die AfD sei gar nicht gegen Kriegsflüchtlinge, nur gegen solche, die unberechtigt hier im Lande seien. Sie spricht von Missständen, davon dass die arbeitende Bevölkerung zu vielen Steuern bezahlen und im Alter oftmals nicht von ihrer Rente leben können. Dass es nicht sein könne, dass viele Familien von einem Einkommen nicht über die Runden kommen. "Das Sicherheitsgefühl, die alten Werte sind verloren gegangen!". Das Volk werde wahrheitsmäßig nicht informiert, sei es wenn es um politische Inhalte, um Energiewende etc. gehe.Der AfD-Kreisvorsitzende Frank Hansen ist aus Flensburg angereist. Seine Frau stamme aus Forchheim und sei SPD-Mitglied, erklärt er. In dem Moment kommt der Pächter der Turn- und Festhalle, Benjamin Baier, vorbei und meint: "Ihr glaubt nicht, was ich in den letzten Tagen aushalten musste".Frank Hansen blickt erstaunt und meint: "Also hier auch!". In diesem Zusammenhang erzählt er von seinem Auto, das stark beschädigt wurde. Von seinen Kindern, die wegen seiner Parteizugehörigkeit, angefeindet werden. Davon, dass er in seinem Heimatkreis keinen öffentlichen Saal findet, in denen er als Kreisvorsitzende Versammlungen halten könnte. "Die finden bei uns in der Wohnung statt!" Nach Tettau sei er gereist, um Leute kennen zu lernen, um - nach dem Austritt von Petra Petry - die weitere Entwicklung der Partei mitverfolgen zu können.Wiederum huscht der Pächter der Festhalle vorbei. Und er fragt: "Hätte ich für diese Versammlung nicht die Erlaubnis geben sollen? Er spricht davon, dass er monatlich eine Pacht an die Gemeinde zu bezahlen habe, er irgendwie das Geld dafür aufbringen müsse. Nach welchen Kriterien soll ich bei Anfragen handeln? Nach der Nase, nach der Nationalität, nach der Religion? Und er erinnert an Montagabend, als bei der Disko Flyer für die Gegendemonstration verteilt worden. Es seien einige Bürger auf ihm zugekommen und hätte ihn auf die Schulter geklopft.Draußen auf der Straße blickt ein Bürger auf die Autokennzeichen der abgestellten Pkw. Er schüttelt den Kopf und meint: "Von überall her finden die den Weg nach Tettau - nur die Kronacher haben es immer noch nicht gelernt!"