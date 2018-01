Deutlich zu viel getrunken: Frau verursacht Unfall im Landkreis Kronach

Am Freitagnachmittag befuhr die 34-jährige Fahrerin eines Ford die Staatsstraße von Theisenort in Richtung Johannisthal im Landkreis Kronach.



Im Bereich einer abschüssigen Kurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest.



Ein Test am späten Freitagnachmittag bestätigte ihren Verdacht: Die Fahrerin hatte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa 3,44 Promille. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Schaden an beiden Autos wird auf 9000 Euro geschätzt.