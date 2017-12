Der Weg ist wieder das Ziel

"Der Weg ist das Ziel" Unter diesem Motto brachen vor sechs Jahren ungefähr 40 Personen vom Jugendbildungshaus Am Knock in Teuschnitz auf, um zu Fuß 2800 km nach Santiago zu pilgern.

Der Jakobsweg ist der Pilgerweg, der zum angeblichen Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela führt. Wie ein Netz verteilen sich die Pilgerstraßen über ganz Europa und bündeln sich in den Pyrenäen, wo dann der Hauptweg in Spanien nach Santiago führt.

Die Gruppe aus dem Frankenwald hat bisher ungefähr 1000 km zurückgelegt. Der bisherige Pilgerweg führte die Gruppe vom Knock in Teuschnitz über Vierzehnheiligen, Bamberg, Nürnberg, Nördlingen, Ulm, Weingarten bis nach Meersburg am Bodensee.

Von dort aus ging es dann zwei Jahre lang, jeweils zehn Tage durch die Schweiz; und zwar von Konstanz über Rapperswil, Einsiedeln, Flüeli, Interlaken, Freiburg, Lausanne nach Genf.

Vom 14. bis 24. Juni 2018 geht es weiter auf dem französischen Jakobsweg von Genf aus Richtung Le Puy. Die Teilnehmer nehmen sich Zeit zum Pilgern, zum Aufnehmen der Natur mit allen Sinnen, aber auch zu Loslassen und Innehalten.

Die Gruppe läuft täglich zwischen 20 und 25 km. Ein Bus von Schirmer-Reisen bringt die Pilger am 14. Juni nach Genf und bringt uns jeden Tag vom Tagesziel in die jeweiligen Hotels (3 Sterne).

Jedes Jahr kamen immer wieder neue Pilger zur Gruppe dazu, deshalb besteht eine große Offenheit für neue Teilnehmer. Der Preis für diese Pilgerreise beträgt 975 Euro für Halbpension, Hin- und Rückfahrt mit modernem Reisebus und täglichen Transferfahrten zum Ausgangs- und Endpunkt der Wanderungen.

Wer Interesse an dieser Pilgerwallfahrt im Juni nächsten Jahres hat, sollte sich beim Jugendbildungshaus Am Knock in Teuschnitz (Tel: 09268/913160 oder E-Mail info@knock.de) melden. red